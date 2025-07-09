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13:05, 9 июля 2025

Пострадавшими от массового отравления в Дагестане стали более 150 детей

Капельница. Фото: Валентина Мищенко /"Югополис"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большая часть пострадавших от отравления в Магарамкентском районе Дагестана — дети. У отравившихся водой выявили дизентерию.

Как писал "Кавказский узел",  восемь отравившихся госпитализированы. Врачи оценивают состояние пациентов как легкой и средней тяжести. Массовое отравление жителей в пяти населенных пунктах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) произошло из-за употребления питьевой воды.

Среди пострадавших от массового отравления в Дагестане более 150 детей, сообщила заместитель главного врача районной больницы района Альзира Ширинова. "Дети поступают со вчерашнего дня. Симптоматика у всех детей одинаковая. Это высокая температура, тошнота, рвота. У некоторых детей есть и диарея", — цитируют "Известия" слова Шириновой.

По словам медика, пострадавшим пациентам дают жаропонижающие, обеспечивают инфузионную терапию и дезинтоксикационную терапию.

Роспотребнадзор выявил возбудителя дизентерии

Специалисты Роспотребнадзора выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных после массового отравления водой в нескольких селах Магарамкентского района, сообщило региональное управление ведомства в своем телеграм-канале.

"В лаборатории Роспотребнадзора проведено обследование заболевших на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы… Установлена причина заболевания - бактерия рода шигелла (дизентерия)", - говорится в сообщении.

Продолжаются исследования проб воды, отобранных из источника водоснабжения перед подачей в разводящую сеть, и в водопроводной сети. Ведомство утверждает, что химические и вирусологические показатели соответствуют гигиеническим нормативам, бактериологические исследования продолжаются.

Ранее сообщалось, что 8 июля в селах Магарамкентского района, где зафиксированы случаи отравления, не было подвоза воды, сельчане скупают бутилированную воду, рассказали местные жители. При этом власти отчитались о планах организовать доставку питьевой воды в пять сел и закрыли в них детсады.

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