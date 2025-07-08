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Кавказский узел

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10:48, 8 июля 2025

18 жителям Дагестана понадобилась госпитализация из-за отравления

Машина скорой помощи. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

110 человек обратились к врачам в Магарамкентском районе с симптомами отравлением, 18 из них госпитализированы. Врачи оценивают состояние пациентов как легкой и средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", в пяти населенных пунктах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) произошло массовое отравление жителей, по предварительной оценке Роспотребнадзора, питьевой водой.

За последние сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в районную больницу обратились 110 человек, из них госпитализировано 18. Все они легкой и средней тяжести течения болезни, тяжелых случаев нет, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

В селах района проводятся подворовые обходы, а также комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Прокурор Магарамкентского района Саид Мугадов сообщил, что госпитализированы несовершеннолетние, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале прокуратуры Дагестана. 

Администрация Магарамкентского района в своем Telegram-канале к 10.45 мск не комментировала отравление.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

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Автор: "Кавказский узел"

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