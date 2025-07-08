Массовое отравление произошло в пяти населенных пунктах Дагестана

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В пяти населенных пунктах Магарамкентского района произошло массовое отравление жителей, по предварительным данным, питьевой водой.

По данным пресс-службы регионального управления Роспротребнадзора, поступила информация о множественных случаях заражения кишечной инфекцией в населенных пунктах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

По предварительным данным, инфекция передавалась через воду, пишет ведомство в своем телеграм-канале сегодня, 8 июля.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят отбор проб воды и биоматериала у пострадавших, количество которых не указывается.

Прокуратура Дагестана в своем телеграм-канале сообщила, что организована проверка по информации "о массовом отравлении питьевой водой в Магарамкентском районе". Отмечается, что 7 июля в центральную районную больницу поступили жители района "с признаками острой кишечной инфекции".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

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