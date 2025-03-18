Дошло до суда дело о массовом отравлении жителей Буйнакска

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В суд передано уголовное дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала", который обвиняется в ненадлежащем обслуживании объектов водоснабжения, приведшем к массовому отравлению горожан.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

Прокуратура Буйнакска передала в суд уголовное дело о массовом отравлении горожан питьевой водой, сообщает прокуратура Дагестана 17 марта в своем телеграм-канале.

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал", он обвиняется по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие считает, что в 2022-2024 годах обвиняемый не обеспечил надлежащее обслуживание объектов водоснабжения и оказание услуг по водоснабжению жителей Буйнакска, в итоге в июне 2024 года "вследствие несвоевременного устранения утечек (аварий) допущено попадание сточных вод в водопроводные сети города".

Из-за этого в период с 6 по 12 июня 2024 года 44 человека обратились к Буйнакскую центральную городскую больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Напомним, что в январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

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