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13:33, 8 июля 2025

Жители сел Магарамкентского района рассказали об отсутствии подвоза воды

Ремонт водопровода в селе Магарамкент. Фото: администрация Магарамкентского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С утра в селах Магарамкентского района, где зафиксированы случаи массового отравления, не было подвоза воды, сельчане скупают бутилированную воду, рассказали местные жители. Власти отчитались о планах организовать доставку питьевой воды в пять сел и закрыли в них детсады.

Как писал "Кавказский узел", 110 человек обратились к врачам в Магарамкентском районе с симптомами отравлением, 18 из них
госпитализированы. Врачи оценивают состояние пациентов как легкой и средней тяжести. Массовое отравление жителей  в пяти населенных пунктах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) произошло, по предварительной оценке Роспотребнадзора, из-за употребления питьевой воды.

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", - сообщил в своем Telegram-канале Следком республики.

«Случаи заболевания выявлены среди детей от трех до 14 лет, преимущественно регистрируются легкие формы, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме», - сообщил в своем Telegram-канале Роспотребнадзор Дагестана, не уточнив количество заболевших детей.

Представитель ведомства рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что жалобы на состояние поступили пока только из пяти населенных пунктов, проводятся подворовые обходы с целью выявления всех пострадавших.

Он уточнил, что специалисты Роспотребнадзора проводят отбор проб воды и биоматериала от пострадавших, в данное время официального заключения пока нет. Вероятно, что инфекция поступила из водоисточника «Джепельский», расположенного примерно в 14 километрах от села Магарамкент, заявил спикер.

Водоисточник «Джепельский» является основным, откуда питьевая вода поступает через водопровод «Джепель - Гильяр - Куйсун - Магарамкент- Гапцах» в населенные пункты Магарамкентского района, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник районной администрации.

Водоснабжение в настоящее время не приостановлено, но жителям строго рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, отметил он. Обсуждается возможность подвоза людям чистой питьевой воды, отметили в районной администрации.

Подвоза вода по состоянию на 11-00 мск не было, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель села Магарамкент Расим. Ажиотажа по поводу приобретения чистой воды пока нет, но люди массово покупают ее в магазинах, рассказал мужчина.

«С утра бутилированная вода в магазинах была, но ее активно раскупают, не знаем, как быть дальше. Стараемся пока экономить», - рассказал житель Магарамкента Салим.

Администрация Магарамкентского района отчиталась о введении режима повышенной готовности на территории района с сегодняшнего дня. По итогам совещания власти также решили организовать подвоз питьевой воды в сёла Куйсун, Гильяр, Магарамкент и Гапцах;
закупить бутилированную воду и в первую очередь обеспечить социально значимые объекты;  приостановить работу детсадов в этих селах до стабилизации ситуации, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 12.17 мск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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