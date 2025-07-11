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19:49, 11 июля 2025

Чиновник из Магарамкентского района отправлен в СИЗО после массового отравления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на два месяца директора муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района, задержанного по делу о заражении жителей кишечной инфекцией из-за употребления питьевой воды. 

Как писал "Кавказский узел", число отравившихся водой жителей Магарамкентского района выросло сегодня до 372 человек, не менее 90 пострадавших находятся в больнице. Власти объявили о дезинфекции воды и систем водоснабжения, с вечера 10 июля до конца суток 11 июля жителям запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях. 

После массового отравления в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана. 

Суд избрал меру пресечения директору муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" в Магарамкентском районе. Чиновник заключен под стражу на два месяца, до 9 сентября 2025 года, сообщил сегодня Следком Дагестана в своем Telegram-канале. 

Арестованному чиновнику вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК России). Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ.

Глава Дагестана Сергей Меликов вечером 10 июля заявил, что к ответственности будут привлечены все виновные в массовом отравлении жителей Магарамкентского района, назвав задержанного чиновника лишь "частью цепочки". Следственные органы пока не сообщали о задержании других подозреваемых по делу. 

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Автор: "Кавказский узел"

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