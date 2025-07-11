Число пациентов с симптомами отравления в Дагестане превысило 370

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Симптомы отравления зафиксированы у 372 человек в пяти селах Магарамкентского района, 357 из них дети. Не менее 90 человек проходят лечение в больнице.

Как писал "Кавказский узел", число отравившихся водой жителей Магарамкентского района выросло к утру 10 июля до 302 человек, подавляющее большинство пострадавших составляют дети, 93 из них находятся в больнице. Власти объявили о дезинфекции воды и систем водоснабжения, с вечера 10 июля до конца суток 11 июля жителям запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях.

После массового отравления в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана.

За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети, сообщил ссегодня Минздрав Дагестана.

23 ребёнка с кишечной инфекцией были пролечены в Магарамкентской центральной районной больнице и выписаны под амбулаторное наблюдение. Сейчас в стационаре с симптомами гастроэнтерита лечится 97 человек, из них 91 ребёнок, говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным администрации Магарамкентского района на 13.26 мск, 90 человек остаются в больнице, из них 84 дети.

Районные власти отчитались в своем Telegram-канале, что 10 июля Единым оператором Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения начата работа по дезинфекции воды и систем водоснабжения силами МУП ЖКХ района гипохлоритом натрия, пока проводится дезинфекция, воду из-под крана использовать запрещено.

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