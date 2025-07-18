Меликов отчитал главу Магарамкентского района после массового отравления

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Глава Дагестана Сергей Меликов призвал главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло".

Как писал "Кавказский узел", не менее 392 жителей Магарамкентского района заразились кишечной инфекцией после употребления водопроводной воды. Причиной отравления стали отсутствие обработки воды и многочисленные нарушения на водопроводе, подтвердил 13 июля Роспотребнадзор Дагестана.

Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".

Руководство Магарамкентского района игнорировало проблемы с системами водоснабжения и не обеспечило ввод в эксплуатацию водопровода, построенного в рамках федеральной программы, это бездействие местных чиновников и привело к массовому отравлению людей, заявил 17 июля глава Дагестана Сергей Меликов.

Фарид Ахмедов, который возглавляет администрацию Магарамкентского района “не смог дать внятные объяснения по сложившейся ситуации”, сообщила администрация главы Дагестана в официальном Telegram-канале. "Несколько лет не проводилось обеззараживание систем водоснабжения. Все эти годы вы возглавляете район и не видели этих проблем, при том, что мы систематически обращали на них внимание", - цитирует пресс-служба слова Меликова.

С 2004 по 2013 год в районе строился водопровод "Джепель - Магарамкент", в рамках федеральной программы на эти работы было потрачено более 228 млн рублей. Заказчиком работ выступал муниципалитет, но “объект до сих пор не введен в эксплуатацию из-за замечаний, связанных с невосстановленной ограждающей стеной”. Меликов потребовал проверить, как были израсходованы федеральные средства.

Официально Фариду Ахмедову не было предъявлено обвинений, но Меликов заявил, что “вина вполне понятна”. Он предупредил чиновника, чтобы тот не пытался избежать ответственности, отправившись в зону боевых действий.

“Я убедительно прошу главу Магарамкентского района не обращаться в пункт отбора на контрактную службу или к руководству добровольческих формирований, участвующих в СВО, с просьбой принять вас на военную службу. Сначала ответьте за то, что произошло”, - заявил Меликов.

Заключение военного контракта уже не раз использовалось дагестанскими чиновниками как способ избежать уголовной ответственности. Так, глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев вскоре после сообщений об обыске в его доме, объявил, что отправляется на фронт. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев, обвиненный в мошенничестве на 56 миллионов рублей при строительстве водопровода в двух селах, также отправился перед задержанием в зону боевых действий.

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