Глава Буйнакского района решил отправиться на фронт после сообщений об обысках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О заключении контракта с Минобороны и ожидаемой отправке в зону боевых действий на Украине Уллубий Ханмурзаев заявил вскоре после появления сообщений неофициальных источников об обыске, прошедшем в его доме.

Как писал "Кавказский узел", следователь следственного управления СК по РД из Каспийска Уллубий Ханмурзаев был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы Буйнакского района депутаты районного собрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

О решении заключить контракт с Минобороны Уллубий Ханмурзаев объявил вечером 5 мая в своем официальном Telegram-канале. По словам Ханмурзаева, он намерен “отправиться в зону проведения специальной военной операции” и “выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим”.

Чиновник заверил, что это “не спонтанный порыв”, представив отправку на фронт как свою давнюю мечту. “Решение с заключением контракта затянулось в связи с рождением у меня четвертого ребенка”, - написал Ханмурзаев в публикации с подробным описанием всей своей служебной и рабочей биографии.

Объявлению Ханмурзаева о контракте с Минобороны предшествовали не подтвержденные официально сообщения о претензиях к нему правоохранительных органов. О том, что дома у Ханмурзаева были проведены обыски в рамках некоего уголовного дела, 17 апреля сообщил со ссылкой на свои источники Telegram-канал “Спросите у Расула”. Тот же канал 28 апреля сообщил, что Ханмурзаев в течение двух недель после обыска не появлялся на работе, предположив, что “Сергею Меликову, вероятно, предстоит искать нового главу Буйнакского района”.

Официально сообщения об обысках в доме Ханмурзаева и его длительном отсутствии на рабочем месте представители власти не комментировали.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.