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16:54, 13 июля 2025

Роспортребнадзор подтвердил причину отравления сотен людей в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Причиной отравления 392 жителей Магарамкентского района стали отсутствие обработки воды и многочисленные нарушения на водопроводе, заявил Роспотребнадзор Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", признаки кишечной инфекции зарегистрированы у 392 жителей Магарамкентского района,  сообщил 11 июля Минздрав Дагестана. В станционаре находились 45 человек с симптомами гастроэнтерита.

Роспотребнадзор связал массовое отравление в Магарамкентском районе с употреблением водопроводной воды. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этому делу арестован директор муниципального бюджетного учреждения района "Жилищно-коммунальное хозяйство".

Управлением Роспотребнадзора  установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки.

Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и от контактных лиц, сообщило ведомство.

В ходе эпидемиологического расследования и лабораторных исследований установлено, что местом аварии явился участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр. Факторами, способствовавшими распространению инфекции, стали отсутствие подготовки воды и  регистрации аварий на водоводе и  неинформирование органов Роспотребнадзора.

Также  установлены многочисленные нарушения - нарушение зоны санитарной охраны водоисточника, несоблюдение зон санитарного разрыва  на магистральных водоводах, \по линии трассировки труб построены частные дома, говорится в Telegram-канале ведомства.

Администрация Магармкентского райоан отчиталась сегодня ночью о продолжении подвоза воды жителям пяти сел и вакцинации детей от гепатита A и щигиллеза.

Напомним, ранее власти заявили, что в связи с дезинфекцией воды и систем водоснабжения с вечера 10 июля до конца суток 11 июля жителям запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях.

В села привозят питьевую воду, но в гигиенических целях приходится использовать и водопроводную воду, несмотря на запрет, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. "Продолжаем стирать вещи водопроводной водой, а как быть иначе? У нас трое детей, вручную все вещи на постираешь, и где взять столько чистой воды?" – сказала, в частности, жительница Магарамкента Марьям.

Проблема массовых отравлений водой в Дагестане наблюдается много лет

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя ситуацию в Магарамкентском районе, назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности". Меликов возглавляет республику с октября 2020 года.

При этом массовые отравления водопроводной водой происходили в Дагестане неоднократно. Так, в июне 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Обвинение в ненадлежащем обслуживании объектов водоснабжения предъявлено руководителю "Буйнакскводоканала".

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

Осенью 2016 года ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации привели к загрязнению воды и массовому отравлению почти 700 человек в Махачкале. Обстоятельства и последствия этого происшествия описаны "Кавказским узлом" в справке "Массовое отравление водой в Махачкале".

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Автор: "Кавказский узел"

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