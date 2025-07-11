Запрет на использование водопроводной воды создал трудности сельчанам в Дагестане

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В села Магарамкентского района, где произошла вспышка кишечной инфекции, привозят питьевую воду, но в гигиенических целях жителям приходится использовать водопроводную воду, несмотря на запрет.

Как писал "Кавказский узел", число отравившихся водой жителей Магарамкентского района выросло сегодня до 372 человек, не менее 90 пострадавших находится в больнице. Власти объявили о дезинфекции воды и систем водоснабжения, с вечера 10 июля до конца суток 11 июля жителям запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях.

После массового отравления в пяти селах Магарамкентского района (Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент) был задержан чиновник, отвечающий за ЖКХ. Детсады в этих селах закрыты, власти организовали подвоз питьевой воды для жителей. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил по итогам проверки Минстрой Дагестана.

Запрет на использование поступающей из водопровода воды даже в технических целях поставил сельчан в затруднительное положение, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Магарамкента Марьям.

"Мы ее и ранее не использовали для питья, но теперь оказывается, что нельзя ею мыть посуду и использовать для стирки белья. Мы продолжаем стирать вещи водопроводной водой, а как быть иначе? У нас трое детей, вручную все вещи на постираешь, и где взять столько чистой воды?" - сказала женщина.

Житель Магарамкента Исмаил рассказал, что водопроводную воду семья использует, несмотря на запреты, в технических целях. "А где нам взять столько чистой воды? Я на работе, жена не имеет возможности ходить набирать привозную воду, приходится мне покупать. 19-литровая пластиковая емкость стоит около 300 рублей, нам их нужно в сутки, учитывая потребности двоих детей, около трех. Это тысяча рублей в день, что очень накладно", - говорит мужчина.

Житель села Гапцах Али рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подвоз воды в село есть, но нет возможности набрать все имеющиеся емкости для потребностей семьи. "Раньше не задумывались, чтобы собирать воду, теперь надо экономить. Готовим еду на чистой привозной воде, при необходимости покупаем еще, так как у нас многодетная семья. Очень много неудобств приходится испытывать", - говорит Али.

В Магарамкентском районе наблюдается положительная динамика по ситуации с острой кишечной инфекцией. Население района обеспечено бутилированной питьевой водой, а также организован подвоз чистой воды для бытовых нужд, заявили корреспонденту «Кавказского узла» в Роспотребнадзоре Дагестана.

В МЧС Дагестана пояснили, что для обеспечения населенных пунктов питьевой водой от служб МЧС задействованы четыре водовоза, а также три водовоза от администрации районов. Населению доставлено более 250 тонн воды, кроме того, администрацией Магарамкентского района роздано жителям более 12 тонн бутилированной воды.

Администрация Магарамкентского района сегодня опубликовала в официальном Telegram-канале видеоотчеты о подвозе воды в села Магарамкент, Гапцах и Гильяр. На видеозаписях зафиксировано, как жители сел набирают воду из водовозных машин. В Гильяре на дом инвалидам и сельчанам, которые не имеют транспорта, доставляли бутилированную воду, говорится сообщениях чиновников.

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