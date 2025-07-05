Глава Карабудахкентского района задержан по делу о мошенничестве

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Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве на 56 миллионов рублей при строительстве водопровода в двух селах возглавляемого им района. Чиновник перед задержанием отправился в зону военной операции, он является родственником бывшего госсекретаря Дагестана.

По подозрению мошенничестве задержан глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану в своем Telegram-канале.

По версии следствия глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости, на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района., в результате были похищены 56 миллионов рублей.

Следственные органы предъявили чиновнику обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц. В ближайшее время суд изберет для Амиралиева меру пресечения.

Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее Амиралиев отправился в зону СВО, откуда был отозван и после задержан по делу о мошенничестве. Махмуд Амиралиев является племянником Магомед-Султана Магомедова, уточнила ГТРК "Дагестан".

На сайте и в Telegram-канале администрации района ничего не сообщается об уходе Амиралиева в зону СВО, а также его задержании. Последняя новость, где размещены фото с участием Амиралиева, опубликована в Telegram-канале администрации 6 июня.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого с утра того же дня проходили обыски. Источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве. 26 июня также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к Магомедову и его родственникам. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. Также арестованы две московские квартиры родных Магомедова. 1 июля стало известно, что Магомедова отправлен в отставку.

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