Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам подан от лица Генеральной прокуратуры России, следует из картотеки дел суда.
Как писал "Кавказский узел", силовые структуры задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого проходили обыски. Кроме того, источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве.
Заместитель Генерального прокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, следует из карточки дела. Инстанция приняла иск к производству 23 июня. Кроме Магомедова ответчиками выступают его сын и дочь Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы, ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».
Дело приняла к производству председатель суда, председатель Совета судей Дагестана Анжела Ибрагимова. Собеседование по иску назначено на 10 июля. Подробности не публикуются.
Отметим. что ранее в администрации республики подчеркнули, что руководство Дагестана тесно взаимодействует с правоохранительными органами в рамках следственных мероприятий.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.