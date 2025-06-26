Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

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Гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам подан от лица Генеральной прокуратуры России, следует из картотеки дел суда.

Как писал "Кавказский узел", силовые структуры задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого проходили обыски. Кроме того, источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве.

Заместитель Генерального прокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, следует из карточки дела. Инстанция приняла иск к производству 23 июня. Кроме Магомедова ответчиками выступают его сын и дочь Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы, ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».

Дело приняла к производству председатель суда, председатель Совета судей Дагестана Анжела Ибрагимова. Собеседование по иску назначено на 10 июля. Подробности не публикуются.

Отметим. что ранее в администрации республики подчеркнули, что руководство Дагестана тесно взаимодействует с правоохранительными органами в рамках следственных мероприятий.