Госсекретарь Дагестана Магомедов задержан

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Силовые структуры задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого проходили обыски.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня проводят обыски в доме государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, а также в его кабинете в здании администрации главы и правительства региона. Кроме того, источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве.

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщили со ссылкой на силовые структуры региона ТАСС в своем телеграм-канале в 10.59 мск.

Информацию о задержании Магомедова озвучил в 11.09 мск и телеграм-канал "Спросите у Расула".

Официальных комментариев относительно сегодняшних мероприятий силовиков пока не озвучено.

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