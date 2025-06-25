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10:37, 25 июня 2025

Источники сообщили о массовых обысках у госсекретаря Дагестана

Магомед-Султан Магомедов. Фото: официальный Telegram-канал госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова

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Силовики проводят обыски в доме государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, а также в его кабинете в здании администрации главы и правительства региона, сообщают источники. Телеграм-каналы пишут и об обысках по адресам родственников Магомедова.

Магомед-Султан Магомедов был назначен на пост госсекретаря Дагестана в 2021 году. До назначения он более 15 лет проработал в должности гендиректора "Дагнефтепродукта". Также он является основателем футбольного клуба "Анжи".

Об обысках в кабинете Магомед-Султана Магомедова в правительственном здании, а также в его доме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Предварительно, мероприятия связаны с делом о незаконной приватизации Дагнефтебазы", - пишет телеграм-канал Baza.

По данным канала "Спросите у Расула", обыски также проходят по всем московским адресам Магомедова, его сына и дочерей. Кроме того, обыски и выемка проходят и в Дагтехкадастре, "где недолгое время исполнял обязанности директора зять Магомед-Султана Магомедова Наврузбек Мугаджиров", пишет канал.

Правоохранители провели обыски в квартире, офисе и ещё на 48 адресах, связанных с госсекретарём Республики Дагестан Магомедом-Султаном Магомедовым, отмечает в свою очередь телеграм-канал Mash. Задержан ли сам чиновник, пока неизвестно.

Официальных комментариев относительно сегодняшних мероприятий пока не озвучено.

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Автор: "Кавказский узел"

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