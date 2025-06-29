Арестованы две московские квартиры родных Магомед-Султана Магомедова

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Суд в Махачкале арестовал две московские квартиры общей стоимостью более 62 миллионов рублей, которые связаны с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого с утра того же дня проходили обыски. Источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве. 26 июня также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к Магомедову и его родственникам. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест.

Суд Махачкалы наложил арест на две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по иску генпрокуратуры, сообщило сегодня «РИА Новости» со ссылкой на судебный документы.

Площадь квартир составляет по 88 квадратных метров, а кадастровая стоимость каждой составляет более 26 миллионов рублей. По данным сервиса «Циан», цены на жилплощадь в этом районе с соответствующей площадью — от 31 миллиона рублей, говорится в сообщении, при этом район, где находятся квартиры, в сообщении не приведены.

28 июня Магомед-Султан Магомедов опубликовал в своем Telegram-канале, на который подписаны 848 человек, первую после задержания запись, однако никак не прокомментировал случившееся, - в записи он поздравляет дагестанцев с днем молодежи.

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