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23:49, 26 июня 2025

Госсекретарь Дагестана отпущен под подписку о невыезде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед-Султан Магомедов, задержанный после обысков в Дагестане и Москве, освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. 

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого с утра того же дня проходили обыски. Источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве. 26 июня также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к Магомедову и его родственникам. 

Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова отпустили под подписку о невыезде, при этом суд в рамках иска Генпрокуратуры России к нему наложил арест на имущество компании "Каспетролсервис", сообщил сегодня вечером со ссылкой на источники в силовых структурах и суде ТАСС.

"Магомедов отпущен домой под подписку о невыезде, на сегодня он не задержан", - цитирует слова источника в правоохранительных органах Дагестана "Интерфакс". 

Дело, по которому у Магомедова и его родственников проходили обыски, касается хищений в ходе приватизации одного из предприятий. В администрации главы Дагестана заявили, что взаимодействуют с правоохранительными органами по этому делу. 

Советский районный суд Махачкалы сегодня днем удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса ООО "Каспетролсервис" (в прошлом ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний, сообщила пресс-служба Верховного суда республики. "Ответчики и их представители исковые требования полностью признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства", - отмечается в сообщении. 

Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" было единственным оператором по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкалы. Согласно иску Генпрокуратуры, Магомедов задействовал свои связи и властные полномочия, чтобы в 2005 году преобразовать компанию в ОАО "Дагнефтепродукт", а затем обеспечил подконтрольной ему фирме победу на аукционе по продаже 100% ценных бумаг предприятия, при этом "денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили".

Имущество предприятия включало 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и других объектов инфраструктуры. Завладев полным пакетом акций предприятия, Магомедов легализовал свое право на активы "путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам".

Учредителями компании, которая получила все активы бывшего государственного предприятия, с 2020 года значатся близкие и дети Магомедова, они же были ответчиками по делу. В 2021 году процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества была завершена, ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис", говорится в публикации на официальной странице суда. 

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Автор: "Кавказский узел"

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