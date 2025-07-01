Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана

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После задержания и обысков госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого с утра того же дня проходили обыски. Источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве. 26 июня также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к Магомедову и его родственникам. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. Также арестованы две московские квартиры родных Магомедова.

Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобождён от должности, сообщила сегодня администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Глава республики Сергей Меликов к 10.30 мск не прокомментировал это кадровое решение.

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