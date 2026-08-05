Сельчане в Дагестане добились реакции на обращения о разрушающемся мосте

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Прокуратура Дагестана провела проверку по сообщениям из социальных сетей о разрушающемся автомобильном мосте в поселке Бавтугай Кизилюртовского района и потребовала устранить нарушения.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что 40-метровый мост длительное время оставался без внимания уполномоченных служб. Ответственные органы не проводили обследование объекта и не принимали мер к его ремонту, пренебрегая безопасностью дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями Кизилюртовская межрайонная прокуратура внесла официальное представление в адрес ответственных структур, сообщает прокуратура Дагестана в Telegram-канале.

19 июля Telegram-канал "Черновик" 2.0, насчитывающий более девяти тысяч подписчиков, опубликовал жалобу жителей поселка Бавтугай, в которой те просили распространить информацию о проблеме аварийного моста в поселке.

Местные жители написали, что направили обращение в "новое" правительство Дагестана, но опасаются, что не будут услышаны в очередной раз.

"Мост через деривационный канал в поселке Бавтугай - единственная дорога, связывающая посёлок с внешним миром, - уже несколько лет находится в предаварийном состоянии. По итогам технического обследования 2021 года состояние моста оценено в 1 балл - категория "предаварийное", по безопасности - "неудовлетворительное". В отчёте зафиксированы провисание балок, силовые трещины, оголение арматуры, разрушение бетона", - пишут жители в обращении.



По словам сельчан, долгое время мост числился бесхозяйным: администрация и "РусГидро" годами перекладывали ответственность друг на друга.

"В 2024 году суд закрепил объект в муниципальной собственности, но ни ремонт, ни строительство нового моста так и не начались. Даже проектирования нового моста и начала согласования работ нет в планах, судя по всему!", - подчеркивается в обращении.



Сельчане говорят, что по этому мосту каждый день ездят школьные автобусы, скорая помощь, пожарные машины и жители посёлка, так-как альтернативной дороги нет. Также они приложили отчёт с фотографиями дефектов моста, а также ссылку на статью о том как администрация "решает" проблему.

Администрация Кизилюрта в 2021 году заверила жителей, что Бавтугайский мост находится под пристальным вниманием администрации. Об этом свидетельствует статья от 9 августа 2021 года на сайте администрации города.

"Неоднократные обращения местных жителей к главе Кизилюрта Магомеду Магомедову по поводу аварийного состояния моста, соединяющего селение и поселок Бавтугай не остались без внимания. Не ограничиваясь устными объяснениями, градоначальник лично выехал в поселок и вместе с первым заместителем Маликом Патаховым и осмотрел состояние моста", - говорится в статье.

4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. 12 августа 2024 года стало известно, что Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. 1 ноября стало известно, что Росфинмониторинг внес Магомеда Магомедова в список экстремистов и террористов. В апреле 2025 года следствие отказалось от обвинения бывшего главы Минспорта Дагестана и бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова в финансировании терроризма. По остальным обвинениям, в убийстве, создании банды и хищении, Магомедов отказался признать вину.

Администрация подчеркнула, что мост не находится на балансе города и является федеральной собственностью, а значит местные средства расходовать на его ремонт администрация не имеет права. Ситуацию, по мнению чиновников, осложняло еще и то, что к ремонту и реконструкции мостов предъявляются особые требования и без наличия заключения специализированной экспертизы никакие работы на объекте проводиться не могут.

Мэр города тогда заверил, что независимо от того, на чьем балансе окажется объект вопрос будет находиться на его личном контроле и он приложит все усилия для достижения результата.

"Кавказский узел" также писал, что Жители горных районов Дагестана потребовали скорейшего восстановления движения через Красный мост, назвав альтернативные маршруты серьезным ударом по повседневной жизни.