Бывший мэр Кизилюрта попал в список террористов

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Данные бывшего главы Кизилюрта Магомеда Магомедова, в прошлом министра спорта Дагестана, внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. 21 июля стало известно, что Магомед Магомедов совершил попытку суицида в московском СИЗО, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 12 августа суд стало известно, что Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. В сентябре защита Магомедова пыталась добиться изменения меры пресечения для него, указывая, что по делу о двойном убийстве и по обвинению в причастности к терроризму истекли сроки давности, но суд не счел доводы адвокатов убедительными.

В декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

Данные 68-летнего Магомеда Магомедова, уроженца селения Кикуни Гергебильского района Дагестана, внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 31 октября, следует из сообщения телеграм-бота, отслеживающего обновления списка.

В деле Магомедова, который находится под арестом в Москве, есть одно обвинение по террористической статье (часть 2 ст. 205.1 УК России, предусматривает от десяти до 20 лет заключения) - ему вменяют вовлечение в террористическую деятельность с использованием служебного положения. Следствие считает, что он создал вооруженную группировку, когда был главой Гергебильского района (с 2004 по 2012 год).

Также Магомедову вменяют незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой, убийство двух человек общеопасным способом и растрату в особо крупном размере. Министерство спорта Дагестана он возглавлял с 2012 по 2021 год.

После включения Магомедова в перечень террористов и экстремистов партия "Единая Россия" удалила со своего сайта страницу с его биографией.

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