Защите бывшего мэра Кизилюрта не удалось добиться его освобождения

22 сентября 2024, 22:58

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Суд продлил до 3 октября срок содержания под стражей экс-министра спорта Дагестан, бывшего главы Кизилюрта Магомеда Магомедова и его бывшего подчиненного Халитбега Махачева.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. По этому же делу арестован и руководитель управления физкультуры Минспорта Халитбег Махачев. 21 июля стало известно, что Магомед Магомедов совершил попытку суицида в московском СИЗО, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 12 августа суд продлил арест обвиняемых до 3 октября, тогда же стало известно, что Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве.

Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получало большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По данным журналистов "Черновика", прозвище "Большой Махач" бывшего главы Минспорта Дагестана не связано с криминалом. Магомедов получил прозвище еще в родном селе, где было два Магомеда Магомедовых, и чтобы различать их, сельчане прозвали бывшего министра "Большим Махачем", так как он был старше, а другого сельчанина тоже Магомеда Магомедова - "Маленьким Махачем", так как он был младше.

Решением Басманного суда Москвы до 3 октября продлен срок содержания под стражей экс-министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову и его бывшему подчиненному Халитбегу Махачеву. Следствие обосновало необходимость этой меры тем, что быстрее закончить расследование не представляется возможным. По уголовному делу, пояснял следователь ГСУ СКР в суде, необходимо обеспечить производство трех комплексных медицинских судебных экспертиз эксгумированных трупов, а также почерковедческой, баллистической и фонографической экспертиз, ознакомить обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов, получить ответы на все ранее направленные запросы и поручения, предъявить всем обвиняемым окончательные обвинения, пишет сегодня вечером "Коммерсант".

Защита попыталась добиться изменения меры пресечения на том основании, что по делу о двойном убийстве, которое среди прочих преступлений инкриминируется экс-чиновнику, а также по обвинению в причастности к терроризму истекли сроки давности. Однако суд не счел доводы адвокатов убедительными.

Напомним, в декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

Бывший мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, обвиненный в растрате, убийстве и содействии терроризму, проявляя политическую гибкость, оставался на плаву вне зависимости от смены глав республики, полагают дагестанские журналисты. При этом они задались вопросом, почему следствие почти 20 лет не пыталось привлечь Магомедова к ответственности. Дагестанский активист возразил, что дело против Магомедова связано прежде всего с его политическим весом.

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