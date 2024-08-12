Мэр Кизилюрта обвинен в содействии терроризму и убийстве

12 августа 2024, 18:11

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Бывшему мэру Кизилюрта Магомеду Магомедову, арестованному по делу о растрате, предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. По этому же делу арестован руководитель управления физкультуры Минспорта Халитбег Махачев. В мае Басманный суд Москвы продлил арест обоих до 14 августа.

Следователи предъявили Магомеду Магомедову обвинение в содействии терроризму и убийстве. Об этом стало известно на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривался вопрос о продлении срока ареста Магомедова, пишет ТАСС.

"В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - цитирует судью агентство.

Бывшему начальнику управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбегу Махачеву предъявлено обвмнение только в растрате. Заседание суда прошло в закрытом режиме, на нем арест обоим обвиняемым был продлен до 3 октября. Адвокаты после заседания общаться с прессой отказались, говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

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