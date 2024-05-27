Продлен арест мэра Кизилюрта

27 мая 2024, 07:58

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Басманный суд Москвы продлил до 14 августа арест мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова, обвиняемого по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел" 4 октября 2023 суд арестовал главу Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана. Арест Магомедова является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получало большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

26 мая газета "Черновик" обратила внимание, что Басманный суд Москвы 25 апреля продлил срок содержания под стражей главы Кизилюрта Магомеда Магомедова – до 14 августа 2024 года. Также суд продлил арест начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева.

Магомедов обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах, указано в карточке дела на сайте Басманного районного суда Москвы.

Напомним, Махачев проходит по делу о растрате вместе с Магомедовым. Ранее аналитики отметили, что Магомед Магомедов является известным в Дагестане человеком, который имел опыт работы главой Гергебильского района, потом почти десять лет возглавлял дагестанский Минспорта, затем при Сергее Меликове возглавил город Кизилюрт.

Когда Магомедов был главой Минспорта, у силовиков и других властных структур к нему не было претензий, справлялся он и с обязанностями главы Кизилюрта, рассказал дагестанский журналист Магомед Магомедов. Если у правоохранительных органов были финансовые претензии к Магомедову в связи с его прошлой работой, назначение мэром выглядит странно, заметил политолог Альберт Эседов.

4 октября стало известно, что силовики провели обыски в особняке Магомедова. При обыске они нашли оружие и ювелирные изделия.

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