Обнародовано видео обысков в особняке мэра Кизилюрта

04 октября 2023, 15:22

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При обыске в особняке главы Кизилюрта Магомеда Магомедова, подозреваемого в хищениях, силовики нашли оружие, ювелирные изделия и множество банок с черной икрой, следует из опубликованного сегодня видео.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября источники сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана.

Когда Магомедов был главой Минспорта, у силовиков и других властных структур к нему не было претензий, справлялся он и с обязанностями главы Кизилюрта, рассказал дагестанский журналист Магомед Магомедов. Если у правоохранительных органов были финансовые претензии к Магомедову в связи с его прошлой работой, назначение мэром выглядит странно, заметил политолог Альберт Эседов.

Видеоролик, смонтированный из кадров, как утверждается, обыска у Магомедова, опубликован сегодня в телеграм-канале Shot и YouTube-канале "Новости Дагестана". На видео показано, как силовики выбивают дверь в особняк и приказывают находящимся внутри выйти. Далее в ролике виден Магомед Магомедов и роскошные интерьеры особняка.

Также на кадрах видно, как силовики открывают футляры с автоматическим оружием, а из шкафа извлекают несколько десятков банок с надписью Russian caviar ("Русская черная икра"). Кроме того, на видео показано, как силовики открывают несколько сейфов, из одного достают футляры с ювелирными изделиями. В конце ролика видно, как задержанного мужчину, чьи глаза завязаны, выводят из микроавтобуса и сажают в вертолет.

"Оперативники посетили роскошный особняк главы города. В ходе обыска они обнаружили у него коллекции дорогостоящих предметов роскоши, ящики с икрой, ювелирные драгоценности, а также незаконно хранившееся огнестрельное оружие, огромное количество обуви, денежные средства и документы. Поражает и роскошь самого особняка, в котором проживает Магомедов. Он больше напоминает дворец - в нем можно увидеть дорогостоящую мебель, люстры, бильярдную комнату, шикарные лестницы. После того как обыск был завершен, Магомедова конвоировали в Москву", - говорится в описании к опубликованному видео на YouYube-канале. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где были сделаны видеозаписи, из которых смонтирован видеоролик.

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