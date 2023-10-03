Магомед Магомедов, фото: официальный аккаунт главы Кизилюрта, https://t.me/glava_kizilyurta

03 октября 2023, 09:58

Источники сообщили о задержании главы Кизилюрта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики сегодня утром задержали главу Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана, сообщили источники.

По данным источника в силовых органах, глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан в рамках расследования дела о хищениях во время его работы в министерстве по физической культуре и спорту Дагестана.

Магомедову могут вменить более тяжкие нарушения закона, привел сегодня слова источника блогер Расул Асад в своем телеграм-канал "Спросите у Расула".

Глава Кизилюрта был задержан сегодня утром сотрудниками центрального аппарата ФСБ, которые прибыли из Москвы. Речь идет о деле о хищениях, когда он был главой Минспорта Дагестана, процитировала другого источника в телеграм-канале газета "МК в Дагестане".

На 09.55 мск на сайтах ФСБ, следственного управления СКР по Дагестану, прокуратуры Дагестана, а также на сайте администрации Кизилюрта нет комментариев относительной сообщений о задержании Магомеда Магомедова.

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Примечание:

"Шесть жителей Дагестана заподозрены в мошенничестве с выплатами на 54 миллиона", "Глава Кировского района Махачкалы сообщил подробности визита силовиков", "Глава дагестанского кооператива обвинен в мошенничестве на 4,7 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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