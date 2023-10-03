Источники сообщили о задержании главы Кизилюрта

03 октября 2023, 09:58

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Силовики сегодня утром задержали главу Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана, сообщили источники.

По данным источника в силовых органах, глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан в рамках расследования дела о хищениях во время его работы в министерстве по физической культуре и спорту Дагестана.

Магомедову могут вменить более тяжкие нарушения закона, привел сегодня слова источника блогер Расул Асад в своем телеграм-канал "Спросите у Расула".

Глава Кизилюрта был задержан сегодня утром сотрудниками центрального аппарата ФСБ, которые прибыли из Москвы. Речь идет о деле о хищениях, когда он был главой Минспорта Дагестана, процитировала другого источника в телеграм-канале газета "МК в Дагестане".

На 09.55 мск на сайтах ФСБ, следственного управления СКР по Дагестану, прокуратуры Дагестана, а также на сайте администрации Кизилюрта нет комментариев относительной сообщений о задержании Магомеда Магомедова.

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