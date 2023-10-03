Политологи сочли странным задержание Магомеда Магомедова

03 октября 2023, 19:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В бытность Магомеда Магомедова главой Минспорта у силовиков и других властных структур к нему не было претензий, справлялся он и с обязанностями главы Кизилюрта, считает дагестанский журналист Магомед Магомедов. Если у правоохранительных органов были финансовые претензии к Магомедову в связи с его прошлой работой, назначение мэром выглядит странно, указал политолог Альберт Эседов.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили сегодня о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана.

Магомед Магомедов является известным в Дагестане человеком, который имел опыт работы главой Гергебильского района, потом почти десять лет возглавлял дагестанский Минспорта, затем при Меликове возглавил город Кизилюрт, отметил политолог Альберт Эседов. "По предварительной информации, ему инкриминируются финансовые нарушения в период его нахождения в министерской должности. Но информационные ресурсы намекают, что правоохранители могут вспомнить и другие, более ранние эпизоды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог высказал недоумение в связи с назначениями на руководящую должность политиков, к действиям которых у правоохранителей уже есть претензии. "При назначении на любую руководящую должность, в данном случае - глава района, министр, мэр - есть процедура согласования с различными органами, службами и ведомствами. Через некоторое время эти же органы, что ранее согласовывали назначение, заявляют, что имеют вопросы по деятельности назначенного за какой-то предыдущий период времени. Оказывается, все обо всем знали, но никто ничего не проверял, как так получается? А нельзя сразу не согласовывать того, кого уже "ведут" силовики на момент направления документов?", - поинтересовался Эседов.

Главу Кизилюрта Магомедова, имеющего прозвище "Большой Махач", можно назвать старожилом дагестанской политики, отметил заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. "Уроженец Гергебильского района, он руководил этим муниципалитетом, в свое время плотно осел в Кизилюрте, у него огромное влияние на город. Неоднократно был депутатом Народного собрания. В 2012 году, когда к власти пришел Магомедсалам Магомедов (президент Дагестана в 2010-2013 годах - прим. "Кавказского узла"), Магомед Магомедов стал министром спорта. Магомед Магомедов - один из "брутальных политиков", которые сформировались в 90-е годы", - рассказал журналист.

Магомеду Магомедову 67 лет. В 80-х годах работал тренером по вольной борьбе, затем трудился на различных руководящих должностях в Кизилюртовском торговом объединении, в Дагестанском республиканском агентстве федеральной продовольственной корпорации. В 1995 году был избран депутатом парламента Дагестана, а с 1996 года работал в Комитете по законодательству, законности, государственному устройству и местному самоуправлению парламента республики. Окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета в 1998 году, после чего был назначен руководителем межрайонной инспекции МНС России №8 по Республике Дагестан в Кизилюрте. В 2003 году вновь был избран депутатом республиканского парламента, а в 2004-ом – стал главой Гергебильского района, был переизбран на эту же должность в 2008-ом году. С сентября 2012 года по апрель 2021 года занимал должность министра физической культуры и спорта Республики Дагестан. С мая 2021 года возглавляет город Кизилюрт. Магомед Магомедов награжден, в том числе, орденом Мужества и медалью "За укрепление боевого сотрудничества", говорится в биографии мэра, опубликованной на сайте Кизилюрта.

Заместитель главреда "Черновика" считает, что награды носят преимущественно комплиментарный характер. По его словам, Магомедов был участником отрядов самообороны, которые в 1999 году противодействовали напавшим на Дагестан отрядам террористов, за это мог быть награжден медалью "За укрепление боевого сотрудничества".

На должности министра спорта всех глав Дагестана – Магомедсалама Магомедова, Рамазана Абдулатипова (глава Дагестана с 2013 по 2017 годы - прим. "Кавказского узла") и Владимира Васильева (глава Дагестана с 2017 по 2020 годы - прим. "Кавказского узла") Магомедов устраивал, считает журналист. "К нему не было претензий, в том числе у правоохранительных органов, несмотря на "яркую" биографию. Показал, что способен на своем месте контролировать ситуацию и давать те результаты, которых от него требовали. Ходили слухи, что у Магомедова на тот момент были хорошие отношения с правоохранительными органами, которые относились к нему лояльно. В целом, его работу в Минспорта можно назвать успешной. При нем был приведен в порядок стадион "Труд" в Махачкале, носивший имя Елены Исинбаевой, пошли подвижки, связанные с заброшенным спорткомплексом возле Джума-мечети в Махачкале, где ранее располагался рынок", - говорит Магомедов.

По мнению журналиста, в качестве мэра Кизилюрта Магомед Магомедов смог удержать планку, позволил не допустить коммунальных коллапсов, как это было в Махачкале и других городах.

Администрация Кизилюрта сообщила сегодня об обысках в здании мэрии. "В администрации Кизилюрта проходят следственные мероприятия, в связи чем доступ в здание ограничен. Работа мэрии города возобновится по завершении всех действий", - говорится в сообщении в официальном новостном Telegram-канале администрации, которое было размещено в 11.19 мск. В 12.58 мск власти города отчитались, что "администрация городского округа "город Кизилюрт" работает в штатном режиме".

На сайтах и в Telegram-каналах управлений МВД России по Дагестану, Следкома России по Дагестану, прокуратуры к 19.00 мск не содержится информации о задержании главы Кизилюрта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.