Мэр Кизилюрта арестован на два месяца

04 октября 2023, 21:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве арестовал главу Кизилюрта Магомеда Магомедова до 2 декабря по делу о растрате, заседание по просьбе следствия прошло в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября источники сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана. Сегодня было обнародовано видео обыска в доме мэра, силовики нашли у него оружие, ювелирные изделия и множество банок с черной икрой.

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 2 декабря мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова, задержанного накануне в Дагестане, сообщило сегодня ТАСС.

Заседание суда по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. О закрытии процесса просил представитель Следкома в целях сохранения тайны следствия. На заседание пришло около 20 родственников и друзей обвиняемого, по распоряжению судьи они покинули зал, говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

Магомедов обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах (часть 4 статьи 160 УК России), следует из карточки дела, опубликованной сегодня на сайте Басманного районного суда Москвы.

Когда Магомедов был главой Минспорта, у силовиков и других властных структур к нему не было претензий, справлялся он и с обязанностями главы Кизилюрта, рассказал дагестанский журналист Магомед Магомедов. Если у правоохранительных органов были финансовые претензии к Магомедову в связи с его прошлой работой, назначение мэром выглядит странно, заметил политолог Альберт Эседов.

"Кавказский узел" также писал, что власти Кизилюрта отменили празднование 60-летия города, объяснив это отсутствием праздничного настроения и тем, что праздник проводился на средства бизнесменов по инициативе мэра Магомеда Магомедова, который задержан.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.