Кизилюрт. Фото: https://gorodarus.ru/kizilyurt.html

04 октября 2023, 19:00

Празднование дня Кизилюрта отменено после задержания Магомедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Кизилюрта отменили празднование 60-летия города, объяснив это отсутствием праздничного настроения и тем, что праздник проводился на средства бизнесменов по инициативе мэра Магомеда Магомедова, который задержан.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября источники сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана. Сегодня было обнародовано видео обыска в доме мэра, силовики нашли у него оружие, ювелирные изделия и множество банок с черной икрой.

Администрация Кизилюрта сообщила сегодня, что решено "перенести на неопределенный срок"  дату празднования 60-летия города, которое было намечено провести 7 октября. "По понятным причинам, праздничного настроения в городе нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. 

Власти города принесли изменения горожанам и приглашенным гостям, "всем, кто отменил свои планы и был настроен приехать в Кизилюрт, чтобы вместе с нами отпраздновать наш юбилей"

Городские власти добавили, что "мероприятие от начала до конца, проводилось по инициативе и силами  Магомеда Юсуповича <Магомедова>.  "Для проведения юбилея, городу не было выделено бюджетных средств, все проводилось на средства меценатов, выразивших готовность поддержать инициативу Магомеда Юсуповича и готовых финансировать все затраты", - говорится в сообщении

Магомедов обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах (часть 4 статьи 160 УК России), следует из карточки дела, опубликованной сегодня на сайте Басманного районного суда Москвы

Когда Магомедов был главой Минспорта, у силовиков и других властных структур к нему не было претензий, справлялся он и с обязанностями главы Кизилюрта, рассказал дагестанский журналист Магомед Магомедов. Если у правоохранительных органов были финансовые претензии к Магомедову в связи с его прошлой работой, назначение мэром выглядит странно, заметил политолог Альберт Эседов.

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Примечание:

"Зиявудин Магомедов судится с "Росатомом" и "Транснефтью"", "Мухтар Меджидов получил срок по делу о хищениях у Минобороны", "Топ-менеджеры дагестанского банка "Экспресс" арестованы заочно".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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