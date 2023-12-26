Депутат из Дагестана арестован по обвинению в убийстве

26 декабря 2023, 21:55

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Пять человек арестованы по делу об убийстве отца и сына в 2006 году, среди них депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов. По версии следствия, преступной группировкой руководил ранее арестованный по делу о хищении мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

"Кавказский узел" писал, что сотрудник вневедомственной охраны задержан в Дагестане по подозрению в убийстве двух человек в 2006 году, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Источники связали это задержание с делом ранее задержанного главы города Кизилюрт Магомеда Магомедова. 23 декабря, близкие к силовикам Telegram-каналы сообщили о задержании в Дагестане, Краснодарском крае и Москве шестерых членов преступного сообщества, которые совершили убийство отца и сына в 2006 году.

Суд в Дагестане арестовал Гамзата Шихабудинова, депутата городского собрания города Кизилюрт, по уголовному делу об убийстве двух человек, произошедшем в 2006 году. Всего по данному делу арестованы пять человек, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

"Исходя из тяжести предъявленного обвинения, сведений о личностях обвиняемых и других обстоятельств, суд постановил избрать в отношении Абдусамадова К. Ю., Шихабудинова Г. А., Чачанова Т. О., Загидова М. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении Шамхалмагомедова Ш-Х. М., с учетом состояния здоровья (инвалидность I группы), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - следует из сообщения на сайте Ленинского районного суда Махачкалы

Мирза Сиражудинов и его 12-летний сын были убиты у придорожного кафе на трассе Ростов — Баку 3 августа 2006 года. Следствие установило, что шесть членов организованной группы, которой руководил Магомед Магомедов ( в последние годы — мэр Кизилюрта, был задержан в начале октября текущего года), обстреляли Сиражудинова из автоматов. Он и его сын получили ранения, несовместимые с жизнью, еще один человек, находившийся рядом, получил касательное ранение бедра, проинформировал сегодня "Коммерсант".

Сегодня же политсовет Кизилюртовского городского местного отделения "Единой России" сообщил о приостановке членства в партии депутата городского собрания Кизилюрта Гамзата Шихабудинова в связи с возбуждением уголовного дела, говорится на сайте дагестанского отделения "Единой России".

"Кавказский узел" ранее сообщал что источники 3 октября сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана. 4 октября суд поместил Магомедова под стражу на два месяца. 5 октября стало известно, что суд арестовал руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу о растрате вместе с арестованным мэром Кизилюрта Магомедом Магомедовым.

Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получал большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По данным журналистов "Черновика", прозвище "Большой Махач" бывшего главы Минспорта Дагестана не связано с криминалом. Магомедов получил прозвище еще в родном селе, где было два Магомеда Магомедовых, и чтобы различать их, сельчане прозвали бывшего министра "Большим Махачем", так как он был старше, а другого сельчанина тоже Магомеда Магомедова - "Маленьким Махачем", так как он был младше.

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