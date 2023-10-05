05 октября 2023, 15:45

Чиновник Минспорта Дагестана арестован по делу Магомедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве арестовал до 2 декабря руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу о растрате вместе с арестованным мэром Кизилюрта Магомедом Магомедовым, сообщили в суде.

Как писал  "Кавказский узел", источники 3 октября сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана. 4 октября суд поместил Магомедова под стражу на два месяца.

Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получал большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Басманный суд Москвы  арестовал руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Судебное заседание по просьбе следствия прошло в закрытом режиме, сообщило поздно вечером 4 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство Следкома и избрал Махачеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", - отметили в пресс-службе. Ранее на тот же срок был арестован сам Магомедов. Оба обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), говорится в публикации

О задержании Махачева ранее 4 октября сообщало РЕН ТВ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Празднование дня Кизилюрта отменено после задержания Магомедова", "Обнародовано видео обысков в особняке мэра Кизилюрта", "Политологи сочли странным задержание Магомеда Магомедова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 октября 2023, 15:01

  • Предъявленные Арутюняну обвинения грозят пожизненным сроком

    Бывшему президенту Нагорного Карабаха Араику Арутюняну предъявлены обвинения по как минимум девяти статьям Уголовного Кодекса, в том числе обвинения в терроризме, ведении военных действий, нарушении гуманитарного права, умышленном убийстве, заявили Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание от длительного заключения до пожизненного срока, сообщил бакинский юрист. 

05 октября 2023, 14:10

05 октября 2023, 13:12

05 октября 2023, 12:39

  • Выгоды от ратификации Римского статута Ереваном поставлены под сомнение

    Принятие Арменией Римского статута не позволит привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в зоне карабахского конфликта, но может ухудшить отношения с Россией, вплоть до высылки трудовых мигрантов. Однако Ереван предложил Москве подписать соглашение, исключающее арест президента Владимира Путина, обратили внимание армянские юристы и политологи.

05 октября 2023, 11:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи