Чиновник Минспорта Дагестана арестован по делу Магомедова

05 октября 2023, 15:45

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Суд в Москве арестовал до 2 декабря руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу о растрате вместе с арестованным мэром Кизилюрта Магомедом Магомедовым, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", источники 3 октября сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана. 4 октября суд поместил Магомедова под стражу на два месяца.

Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получал большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Судебное заседание по просьбе следствия прошло в закрытом режиме, сообщило поздно вечером 4 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство Следкома и избрал Махачеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", - отметили в пресс-службе. Ранее на тот же срок был арестован сам Магомедов. Оба обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), говорится в публикации

О задержании Махачева ранее 4 октября сообщало РЕН ТВ.

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