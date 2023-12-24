24 декабря 2023, 22:42

Силовик задержан за убийства 17-летней давности в Дагестане

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Сотрудник вневедомственной охраны задержан в Дагестане по подозрению в убийстве двух человек в 2006 году, сообщил  депутат Госдумы Александр Хинштейн. Источники связали это задержание с делом ранее задержанного главы города Кизилюрт Магомеда Магомедова.

О раскрытии убийства 17-летней давности глава комитета Госдумт по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале. "Пятидесятичетырехлетнего майора полиции из батальона МОВО г. Кизилюрта подозревают в расстреле отца и сына, произошедшем на федеральной трассе "Кавказ" летом 2006 года, а также еще в одном покушении на убийство. В этот период он работал инспектором службы ОВО УМВД Кизилюрта", - написал Хинштейн.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц – ред.) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ", - добавил он.

Отметим, днем ранее, 23 декабря близкие к силовикам Telegram-каналы, сообщили о задержании в Дагестане, Краснодарском крае и Москве шестерых членов преступного сообщества, которые совершили убийство отца и сына в 2006 году.

В частности, по данным канала «Оперативные сводки», задержанные были причастны к убийству отца и сына в Дагестане в 2006 году. Расследование этого преступления было приостановлено в 2008 году. «Все это время преступники не скрывались от следствия, трудились на государственных должностях и даже являлись народными избранниками в муниципальных заксобраниях», - сообщает канал. 

"Кавказский узел"ранее сообщал что источники 3 октября сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана. 4 октября суд поместил Магомедова под стражу на два месяца. 5 октября стало известно, что суд арестовал руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу о растрате вместе с арестованным мэром Кизилюрта Магомедом Магомедовым.

Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получал большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По данным журналистов "Черновика", прозвище "Большой Махач" бывшего главы Минспорта Дагестана не связано с криминалом. Магомедов получил прозвище еще в родном селе, где было два Магомеда Магомедовых, и чтобы различать их, сельчане прозвали бывшего министра "Большим Махачем", так как он был старше, а другого сельчанина тоже Магомеда Магомедова - "Маленьким Махачем", так как он был младше.

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Примечание:

"Празднование дня Кизилюрта отменено после задержания Магомедова", "Обнародовано видео обысков в особняке мэра Кизилюрта", "Политологи сочли странным задержание Магомеда Магомедова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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