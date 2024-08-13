Дагестанские аналитики поспорили о мотивах преследования Магомедова

13 августа 2024, 18:58

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Бывший мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, обвиненный в растрате, убийстве и содействии терроризму, проявляя политическую гибкость, оставался на плаву вне зависимости от смены глав республики, полагают дагестанские журналисты. При этом они задались вопросом, почему следствие почти 20 лет не пыталось привлечь Магомедова к ответственности. Дагестанский активист возразил, что дело против Магомедова связано прежде всего с его политическим весом.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. По этому же делу арестован и руководитель управления физкультуры Минспорта Халитбег Махачев. 21 июля стало известно, что Магомед Магомедов совершил попытку суицида в московском СИЗО, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 12 августа суд продлил арест обвиняемых до 3 октября, тогда же стало известно, что Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве.

Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получало большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По данным журналистов "Черновика", прозвище "Большой Махач" бывшего главы Минспорта Дагестана не связано с криминалом. Магомедов получил прозвище еще в родном селе, где было два Магомеда Магомедовых, и чтобы различать их, сельчане прозвали бывшего министра "Большим Махачем", так как он был старше, а другого сельчанина тоже Магомеда Магомедова - "Маленьким Махачем", так как он был младше.

Обвинение в содействии терроризму не удивило дагестанского журналиста Милрада Фатуллаева. "Это процессуальная формальность, когда задерживают, например, за хулиганство, а потом обвинение ужесточается. В данном случае сработала оперативная тактика. Следствие решает, как вести работу, чтобы по максимуму расследовать это преступление и аффилированные с ним другие эпизоды. Кроме этого, когда человек занимает большую должность, его могут долгое время не трогать, чтобы собрать хорошую доказательную базу и найти больше лиц, связанных с его преступной деятельностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в этом деле не ни политической составляющей, ни конфликта с какими-то кланами. "У нас постоянно менялись главы регионов и правительства, а он всегда был на плаву, всегда занимал должности или занимался крупным бизнесом. И его не трогали ни как госслужащего и политика, ни как бизнесмена. Я не думаю, что обвинения против него являются результатом какого-то конфликта с кланами или из-за политических разногласий. У него не было проблем с властью. При этом всегда было достаточно оснований для привлечения к ответственности. Но мне кажется, его просто разрабатывали и в итоге решили сейчас начать преследование", - отметил он.

Дагестанский политолог и общественный деятель Деньга Халидов задается вопросом, почему именно сейчас правоохранительные органы решили начать уголовное преследование против Магомеда Магомедова.

"У него, как и у всех политиков, есть определенные грешки. Но о них вспомнили именно сейчас. У меня есть определенная гипотеза на этот счет. Мне кажется, что все, что происходит в последние годы в Дагестане - это зачистка территорий республики от влиятельных фигур, которые могли бы в определенные периоды мобилизовать большие массы людей. Для этого используются разные предлоги и обвинения. Я считаю, что очищают Дагестан от таких сильных кадров", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Магомедов вписывался в любую власть, находил общий язык с новыми главами Дагестана. "Я не могу сказать, что у него были какие-то большие конфликты. Он был достаточно гибким политиком, мог найти общий язык со всеми, всегда занимал разные высокие должности и имел определенное влияние. Если моя гипотеза о зачистке Дагестана верна, то в ближайшем будущем стоит ожидать арестов других влиятельных фигур", - отметил он.

Дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным, не считает, что новые обвинения в отношении бывшего мэра Кизилюрта являются процессуальной формальностью.

"Формальностью было первое уголовное дело - по присвоению денег Минспорта Дагестана, как основание для обысков и задержания. Предъявление обвинения Магомедову и по убийству в 2006 году предпринимателя Мирзы Сиражудинова в Кизилюрте, и по обвинению в содействии терроризму требует процессуальной подготовки, работы со свидетелями, формировании доказательственной базы, преобразования оперативных материалов в материалы следствия и так далее. Поэтому вопрос с Магомедовым, как я думаю, затянулся", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, следствию стоит объяснить, почему именно сейчас он стал фигурантом уголовного дела, а не несколько лет назад, когда были все основания. "Хотя вопрос должен быть адресован правоохранительным органам: как так получилось, что они, имея на руках доказательства преступной деятельности Магомедова, почти 20 лет ничего не предпринимали для его задержания? Убийство, произошедшее в 2006 году, никак не связано с обвинением в терроризме. Тут, скорее всего, имеются в виду контакты Магомедова с незаконными вооружёнными формированиями в 2010-2013 годах. Тогда в интернет попала запись, как Магомедов обсуждает судьбу заблокированных в пригороде Махачкалы боевиков из группы Ибрагима Гаджидадаева, говорит о попытках им помочь", - отметил он.

В поселке Семендер утром 20 марта 2013 года был введен режим контртеррористической операции, после перестрелки с силовиками, которая продолжалась несколько дней, были найдены тела убитых, один из них, по данным источников в силовых структурах - лидер "гимринской" диверсионно-террористической группы Ибрагим Гаджидадаев.

Журналист также добавил, что в деле против Магомедова вряд ли имеется политический мотив.

"В деле Магомедова вряд ли есть какая-то политическая составляющая. В конфликте с кланами он не был, красные линии в отношении с государством и силовиками не переступал, соблюдал партийную дисциплину. Во власти все знали, кто он, и он знал, с кем имеет дело. Скорее всего, это запоздалая реакция государства на преступления организованной группы Магомедова", - указал он.

Напомним, в декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

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