Обвинение по террористической статье снято с бывшего мэра Кизилюрта

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Следствие отказалось от обвинения бывшего главы Минспорта Дагестана и бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова в финансировании терроризма. По остальным обвинениям, в убийстве, создании банды и хищении, Магомедов отказался признать вину. Дело рассмотрит суд присяжных.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. 21 июля стало известно, что Магомед Магомедов совершил попытку суицида в московском СИЗО, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 12 августа стало известно, что Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. В сентябре защита Магомедова пыталась добиться изменения меры пресечения для него, указывая, что по делу о двойном убийстве и по обвинению в причастности к терроризму истекли сроки давности, но суд не счел доводы адвокатов убедительными. 1 ноября стало известно, что Росфинмониторинг внес Магомеда Магомедова в список экстремистов и террористов.

В декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном делу бывшего министра спорта Дагестана и главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова (среди друзей известен как Большой Махач). При этом под занавес расследования Следственный комитет снял с чиновника наиболее тяжкое обвинение — в финансировании терроризма, послужившее причиной попытки его суицида в СИЗО, сообщил сегодня "Коммерсант".

По данным издания, прекращение уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности с использованием должностного положения (часть 2 статьи 205.1 УК) произошло в связи с недоказанностью обвинения за несколько дней до предъявления Магомеду Магомедову обвинения в окончательной редакции. Дело по этому эпизоду было закрыто за недоказанностью обвинения. Так, следствие сочло недоказанным, что в 2009 году Магомедов якобы передал 100 тысяч долларов депутату Магомедхабибу Магомедалиеву для финансирования гимринской бандгруппы. В 2009 году этой ОПГ еще не существовало, а бандой ее признали только в 2013 году, говорится в публикации.

В поселке Семендер утром 20 марта 2013 года был введен режим контртеррористической операции, после перестрелки с силовиками, которая продолжалась несколько дней, были найдены тела убитых, один из них, по данным источников в силовых структурах - лидер "гимринской" диверсионно-террористической группы Ибрагим Гаджидадаев. Председатель райсобрания Унцукульского района Дагестана Магомедхабиб Магомедалиев также был убит в ходе спецоперации в пригороде Махачкалы в поселке Семендер.

По версии следствия, по указанию Магомедова, его охранники 3 августа 2006 года застрелили возле кафе у автодороги "Кавказ" заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзу Сиражудинова, его малолетнего сына, а также ранили хозяина заведения.

Мотивом в СКР считают месть Магомеда Магомедова Сиражудинову за неудавшееся покушение на него в 2005 году. Тогда по ошибке исполнителем был убит его племянник Магомед Шейхов. Следствие полагает, что ответное преступление было совершено в составе банды, которую чиновник создал еще в 2005 году из охранявших его сотрудников милиции, вневедомственной охраны и инкассаторов, которых он вооружил. Поэтому, помимо двойного убийства, а также покушения на убийство (часть 2 статьи 105 и часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК), СКР вменил в вину Магомеду Магомедову создание банды (часть 3 статьи 209 УК), а также незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222 УК) и растрату с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК).

Магомедов отверг все обвинения. По его словам, нанять охранников, которые по факту были его водителями, он был вынужден по указанию тогдашнего главы Дагестана после неудачного, второго по счету покушения на него в 2005 году. А после третьего — в 2011 году, когда ему в результате ранений пришлось поменять два тазобедренных и один коленный суставы, Магомед Магомедов был официально взят под госзащиту.

В своих показаниях он заявил, что у него не было мотива для убийства Мирзы Сиражудинова. При этом Сиражудинов, по утверждению Магомедова, финансировал тогдашнего главу Кизилюртовского района Дагестана Абдурахмана Гаджиева, с которым у Магомедова был конфликт во время работы главой районной налоговой инспекции муниципалитета. Магомедов обвинил чиновника в "сращивании" с криминалом и поборах с бизнесменов, после чего и было организовано покушение, в результате которого был убит племянник Магомедова. В ноябре 2006 года заказавший преступление Абдурахман Гаджиев получил 18 лет лишения свободы, а организовавший его Магомед Митоев — девять.

По словам Магомедова, Сиражудинова в июне 2006 года тот прислал к нему гонцов, чтобы примириться, а он предложил сделать ему это через старейшин и муфтият.

Магомедов назвал абсурдным обвинения в хищении в 2017-2020 годах 38 комплектов спортивной формы на общую сумму 460 тысяч рублей. Следствие полагает, что он действовал в составе организованной группы, в которую входили трое сотрудников министерства спорта.

Магомед Магомедов заявил, что просто дарил форму талантливым спортсменам, не вникая в отчетность, он склонен считать свои действия халатностью.

Основной пункт обвинения по делу об убийстве строится на показаниях одного Шамиля-Хаджи Шамхалмагомедова, который был ранен в 2010 году и парализован. Шамхалмагомедов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"На сегодняшний день единственным доказательством вины Магомедова являются показания парализованного фигуранта, который дал их в здании медико-санитарной части УФСБ по Республике Дагестан, куда попал при загадочных обстоятельствах, написав явку с повинной", — заявил изданию адвокат Магомедова Дмитрий Никоноров.

Дело Магомедова будет рассматриваться в суде присяжных, скорее всего, за пределами Дагестана, говорится в публикации.

По данным на 29 апреля, Магомедов остается в списке экстремистов и террористов, который опубликован на сайте Росфинмониторинга.

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