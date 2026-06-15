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Кавказский узел

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00:59, 15 июня 2026

Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

Борис Хаматов. Скриншот фото администрации Советского округа от 14.06.26, https://t.me/sovetskiigo/21740.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Борис Хаматов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 952 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 951  бойца из Ставропольского края.

Борис Хаматов 5 июня убит в военной операции, сообщила администрация Советского округа.

Он родился 27 февраля 1997 года в Зеленокумске. После окончания школы №17 в п.Михайловка, он продолжил образование в многопрофильном техникуме Зеленокумска, освоив профессию сварщика. В 2015 году был призван в армию. Срочную службу проходил в Ростове-на-Дону. В октябре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. Он служил на Запорожском направлении, входя в состав взвода обеспечения, сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 952 бойцов со Ставрополья.

7 мая администрация Советского муниципального округа сообщала, что  в зоне СВО убит Кирилл Максимов.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
08:54 14.06.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250
Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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