Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

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Борис Хаматов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 952 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 951 бойца из Ставропольского края.

Борис Хаматов 5 июня убит в военной операции, сообщила администрация Советского округа.

Он родился 27 февраля 1997 года в Зеленокумске. После окончания школы №17 в п.Михайловка, он продолжил образование в многопрофильном техникуме Зеленокумска, освоив профессию сварщика. В 2015 году был призван в армию. Срочную службу проходил в Ростове-на-Дону. В октябре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. Он служил на Запорожском направлении, входя в состав взвода обеспечения, сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 952 бойцов со Ставрополья.

7 мая администрация Советского муниципального округа сообщала, что в зоне СВО убит Кирилл Максимов.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250 Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.