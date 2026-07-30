Ставрополец осужден по делу о фейках об армии после карусельных арестов

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Житель Ставропольского края Сергей Дубков трижды был арестован по протоколам о мелком хулиганстве, после ему предъявили обвинения в распространении фейков об армии в Telegram. Суд приговорил Дубкова к шести годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК РФ о распространении фейков об армии была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил и правозащитники.

Жителя Ставропольского края приговорили к 6 годам колонии по делу о военных «фейках» из-за комментариев в телеграме, сообщает сегодня "Медиазона" (внесена в реестр иноагентов)

О задержании 30-летнего Сергея Дубкова Следственный комитет отчитался в конце марта. Тогда силовики сообщали, что дело против жителя Предгорного района возбудили из-за комментариев, опубликованных в феврале 2025 года «в одном из мессенджеров». В суде позднее указывали, что ему вменили комментарии в телеграм-чате.

Перед задержанием по уголовному делу Дубков подвергся «карусельным арестам»: его минимум трижды отправляли под административный арест с 11 декабря 2025 года.



Сначала Дубкову назначили семь суток ареста по протоколу о мелком хулиганстве. В постановлении Пятигорского городского суда говорится, что полицейские задержали его 10 декабря около здания вокзала в Пятигорске, поскольку мужчина матерился и не реагировал на замечания. 18 декабря — на следующий день после окончания первого ареста — суд в Минеральных Водах арестовал Дубкова на 10 суток по аналогичному протоколу. В феврале 2026 года ему назначили еще 10 суток по такому же делу, а 6 марта суд отправил мужчину уже в СИЗО — по уголовному делу о «фейках».