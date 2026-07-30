Военный из Дагестана убит на Украине

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Рамазан Давудов из Курахского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2051 комбатанта из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2050 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине бойца из Дагестана обнародовала администрация Курахского района, отчитываясь о передаче его семье посмертной награды.

Убитый Рамазан Давудов - уроженец села Арабляр, посмертно награжден медалью “За отвагу”. Глава района передал медаль жене и сыну убитого, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. Возраст и детали биографии военного в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признан убитым на украинском фронте по меньшей мере 2051 военнослужащий из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня администрация Курахского района проинформировала, что в зоне боев на Украине убиты Тагир Наврузбегов из села Бугдатепе и рядовой Шалбуз Магомедов из села Ашар. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.