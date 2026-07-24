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21:11, 24 июля 2026

Жители Дагестана возмущены разницей цен на топливо в регионах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стоимость бензина на АЗС Махачкалы держится на уровне около 130 рублей за литр и не снижается, хотя в других регионах топливо дешевле на порядки, указали водители. 

Как писал "Кавказский узел", на фоне топливного кризиса раасходы водителей на бензин выросли минимум на несколько тысяч рублей в месяц, рассказали махачкалинцы. С 16 июля на дагестанских заправках также начали расти цены на газ. Союз предпринимателей Дагестана призвал власти принять срочные меры для стабилизации цен на рынке топлива. В последние дни сотрудники ДПС в Дагестане усилили проверки наличия отметок о ГБО в документах на автомобили, рассказал в соцсети местный водитель.

Топливный кризис вынудил водителей регионов юга России массово устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили. В автомастерских образовались большие очереди. Ранее аналитики отметили, что большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности.

В течение последней недели стоимость бензина в Махачкале стабилизировались и больше не повышаются, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» автовладельцы. «23 июля заправил 95-й бензин по 130 рублей, в очереди стоял минут 10. Потом по дороге встретил заправку, там был по 125 рублей», - рассказал махачкалинец Арсен

«В Махачкале последние дни цены держатся, видимо, поднимать больше некуда. Заправился 22 июля: по 130 рублей 95-й бензин. АИ-92 на этой АЗС стоил 125 рублей, газ – 43 рубля. Надо было по делам поехать в Избербаш, там АИ-95 стоил 120 рублей, АИ-92 – 115 рублей, газ – 40 рублей. Конечно, из-за роста цен на топливо приходится экономить на разных статьях семейного бюджета», - сообщил Рашид

Водитель Максим недавно вернулся в Махачкалу из поездки в Ставропольский край. «Там заправил газ, его мне хватило надолго. Вчера (23 июля) заправил на АЗС Махачкалы по 43 рубля. Машина начала капризничать и расход топлива стал больше. Видимо у нас, кроме бензина, и газ начали «бодяжить». Раньше я по ночам подрабатывал таксистом, сейчас уже невыгодно», - сказал он. 

Корреспондент "Кавказского узла" сегодня вновь посетил АЗС, расположенные на проспекте Шамиля в Махачкале, на отрезке от "Троллейбусного кольца" до улицы Ташкентская. Работала только АЗС "Аско", где топливо было в наличии, в очереди стояли около 10 машин. Стоимость АИ-95 – 130 рублей, АИ-92 – 125 рублей, газа – 42 рубля.

Въезд на АЗС Eko, которая 8 июля сообщала баннерами о своем открытии, сегодня оказался перегорожен, заправка не работала. О причинах закрытия узнать не удалось, так как никого из персонала на месте не было.

Все больше частных АЗС в республике прекращают работу, а оставшиеся держат высокие цены на бензин, заявил "Кавказскому узлу" житель Махачкалы 22 июля. "В Дагестане сегодня на заправках ценники висят по 130 рублей за литр. И нам постоянно твердят про какие-то "логистические издержки". Какие еще издержки в таких масштабах? Что это за контроль такой, если разница в цене с центральной Россией уже больше 50–70 рублей за литр? Из-за этих цен и закрытых станций весь регион встал перед серьезным кризисом", - сказал он. 

Журналист Людмила Магомедова написала в своем Telegram-канале, что на АЗС, где она заправляла машину, ввели лимиты на продажу бензина в одни руки. Неделей ранее, по ее словам, лимитов там не было. 

«Теперь до 30 литров, про цены вообще молчу. Не все закрытые заправки опечатаны. Некоторые без каких-либо признаков закрытия. Вы хоть баннер повесьте, большими буквами напишите: НЕТ БЕНЗИНА. А то машины стоят, а топлива нет. Водители зря только время на вас тратят, заезжая на территорию. Карты с инфой о наличии/отсутствии бензина также гуглим, но, к сожалению, не всегда данные актуальные», - сообщила она. 

Уровнем цен на топливо в Дагестане возмущаются и другие жители республики. Обращение одного из читателей опубликовало сегодня в своем Telegram-канале издание «Черновик». 

«Топливные цены - где ваше благоразумие, уважаемые власти республики? Власть нужна именно для решения таких вопросов. Как выборы, вы тут как тут. А что сегодня? Цены самые высокие по стране, зарплаты самые низкие. И это ваши результаты работы, не народ тут виновен, а вы. (...) 135 рублей за литр! Дороже, чем в Европе. Не ссылайтесь, что заводы не работают. Все работает. Это доказывают цены в других регионах. Один и тот же производитель бензина отпускает, допустим, соседнему Ставропольскому краю условно по 70 рублей за литр, а дагестанским частникам за 130? Смешно!», - говорится в публикации.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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