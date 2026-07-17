Житель Дагестана арестован за вербовку подростков в ИГ*

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Силовики заподозрили жителя Дагестана в вовлечении несовершеннолетних в деятельность террористической организации. Суд в Махачкале арестовал его на два месяца.

Основанием для уголовного преследования жителя республики стали оперативные материалы дагестанского управления ФСБ и данные полицейской проверки. Ему вменяют вербовку в террористических целях и участие в деятельности террористической организации (часть 1.1 статьи 205.1 и часть 2 статьи 205.5 УК России). Первая статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, вторая - от 10 до 20 лет.

Обвиняемый разделял идеологию международной террористической организации, запрещенной в РФ, и с ноября 2025 года убеждал несовершеннолетних жителей Дагестана поучаствовать в ее деятельности “путем уговоров и предложений”, сообщил сегодня республиканский Следком.

Имя, возраст и род занятий обвиняемого в ведомстве не раскрыли, название запрещенной организации в сообщении следователей также не указано. Согласно сообщению Объединенной пресс-службы судов Дагестана, речь идет об “Исламском государстве”*.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого, согласившись с доводами, что на свободе он может оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия.

Мера пресечения обвиняемому избрана на два месяца. “То есть до 16 сентября 2026 года, учитывая тяжесть инкриминируемых особо тяжких преступлений и данные о личности обвиняемого”, - указано в публикации официального Telegram-канала Верховного суда Дагестана. Сами данные о личности обвиняемого суд, как и Следком, не раскрыл.

Хотя в сообщениях следствия и суда говорится о вербовке несовершеннолетних, часть 1.1 статьи 205.1 УК ее не предполагает - вербовке и вовлечению в террористическую деятельность несовершеннолетнего посвящен пункт 2 той же статьи.

"Кавказский узел" писал, что 16 июля следствие сообщило об уголовном деле против двух жителей Дагестана: утверждалось, что оба подозреваемых участвовали в деятельности международной террористической организации, а один из них еще и вовлек в нее несовершеннолетнего. Тогда речь шла о пункте 2 статьи 205.1 УК, предусматривающем до 20 лет колонии.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

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