Двое жителей Дагестана заподозрены в причастности к террористической организации

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Два жителя Дагестана участвовали в деятельности международной террористической организации, а один из них вовлек в нее несовершеннолетнего, считают следователи.

Основанием для уголовного преследования двух жителей Дагестана стали материалы республиканского управления ФСБ. Обоим вменяется участие в деятельности террористической организации, а один из фигурантов заподозрен также в содействии террористической деятельности путем вовлечения в нее несовершеннолетнего (часть 2 статьи 205.5 и часть 2 статьи 205.1 УК РФ предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы).

По версии следствия, один из подозреваемых с ноября 2025 по апрель 2026 года, находясь в Дербенте, вел пропаганду террористических идей, “направленную на расширение и возобновление деятельности запрещенной организации”. Второй подозреваемый через мессенджер убедил знакомого несовершеннолетнего примкнуть к той же террористической организации - в результате подросток согласился и “совершил действия, свидетельствующие об участии в ее деятельности”, сообщил Следком Дагестана в своем Telegram-канале.

В сообщении следствия не уточняется, о какой именно террористической организации идет речь. Также ведомство не раскрывает возраст и род занятий подозреваемых и не указывает, какая мера пресечения им избрана. В то же время следователи не исключили, что им будут вменены и другие эпизоды преступной деятельности, которые пока не выявлены.