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00:32, 17 июля 2026

Активист из Махачкалы оштрафован за призывы к отделению от РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение о штрафе для активиста Руслана Расулова, которому вменили публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. 

Поводом для составления протокола по статье о публичных призывы к нарушению территориальной целостности РФ через интернет (часть 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ) стала публикация Руслана Расулова в Facebook*. На своей странице в соцсети общественный деятель регулярно критикует республиканские власти, в том числе из-за коммунальных и инфраструктурных проблем в Махачкале и других населенных пунктах Дагестана. 

Публикация, в которой силовики усмотрели “прямые призывы к отделению региона от Российской Федерации”, была опубликована Расуловым в январе 2024 года. “Факт подтвержден доказательствами: постановлением прокурора, справкой об исследовании, скриншотами и протоколами”, - отмечается в сообщении пресс-службы Верховного суда республики. 

Административное дело Расулова Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрел 14 мая. Согласно постановлению, опубликованному на сайте суда, в посте со словами “метастазы “русского мира” окутали все структуры республиканской и муниципальной власти Дагестана” силовики обнаружили “побуждение к совершению действий, результатом которых является отделение Дагестана от Российской Федерации”.

Сам Расулов во время судебного заседания пояснений не дал, отмечается в документе. Суд приговорил его к штрафу в 70 тысяч рублей, активист обжаловал это решение, но Верховный суд Дагестана 13 июля оставил его без изменений. 

“Суд не согласился с доводами жалобы и пришел к выводу об отсутствии процессуальных нарушений, а наказание признал соразмерным”, - пояснила пресс-служба ВС Дагестана в Telegram. Сам Руслан Расулов не комментировал на своей странице судебные решения по этому делу.

Руслан Расулов - юрист и общественный деятель, в прошлом организатор антикоррупционных митингов в Махачкале. В декабре 2022 года Европейский суд по правам человека признал, что задержание Расулова на антикоррупционном митинге в октябре 2011 года в Махачкале нарушило его право на свободу собраний. 

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Автор: "Кавказский узел"

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