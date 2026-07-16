Экстрадированный из Франции уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к 18 годам колонии

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Карачаево-Черкесии Руслана Боташева, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации на территории Сирии и обучении в лагере боевиков.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Карачаево-Черкесии Руслан Боташев, выдачи которого из Франции Генпрокуратура требовала в течение нескольких лет, экстрадирован в Россию. Российские силовики считают Руслана Боташева боевиком запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". По их данным, Боташев с 2015 года был участником боевых действий в Сирии.

Южный окружной военный суд вынес приговор Руслану Боташеву. По версии следствия и суда, осенью 2014 года. Осенью 2014 года Боташев прибыл в Сирию в лагерь подготовки боевиков, прошел обучение по физической, психологической, тактической, боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами. После прохождения обучения добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство", в начале 2015 года принес присягу. В 2015 году он принимал участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил САР, а также осуществлял прикрытие инженерных подразделений во время минирования подземных тоннелей Алеппо, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дело против него рассматривалось по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Руслану Боташеву 47 лет, он уроженец села Маруха Зеленчукского района Карачаево-Черкесии (на момент рождения Боташева в 1978 году входил в состав Ставропольского края), следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.