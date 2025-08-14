×

01:57, 14 августа 2025

Франция выдала России обвиняемого в терроризме уроженца Карачаево-Черкесии

Документы Руслана Боташева. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры России / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Карачаево-Черкесии Руслан Боташев, выдачи которого из Франции Генпрокуратура требовала в течение нескольких лет, экстрадирован в Россию. 

Российские силовики считают Руслана Боташева боевиком запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". По их данным, Боташев с 2015 года был участником боевых действий в Сирии. 

О том, что Руслана Боташева экстрадируют из Франции, 13 августа объявила Генпрокуратура России. Выходцу из Карачаево-Черкесии вменяется обучение в целях террористической деятельности и участие в террористической организации (статья 205.3 и часть 2 статьи 205.5 УК России). В России Боташев был заочно арестован, с марта 2016 года его объявили в международный розыск. 

Как утверждают силовики, в ноябре и декабре 2014 года он обучался военному делу в лагере боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, а с января 2015 года стал участником одного из вооруженных формирований в составе "Исламского государства"*. В этом качестве Боташев до марта 2015 года занимался охраной инженерных подразделений "ИГ"* и минированием подземных туннелей в Алеппо, "а также оборонял город от штурмовавших его правительственных вооруженных сил", говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. 

Россия направила Франции запрос о выдаче Боташева после того, как его в сентябре 2018 года задержали на территории этой страны. При этом французская сторона заявила о готовности экстрадировать его только в июле 2025 года. "После трех лет уклонений от совместной борьбы с преступностью компетентные органы Франции удовлетворили запрос Генпрокуратуры", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства. 

Боташева под конвоем привезли в аэропорт Парижа, где передали сотрудникам российской ФСИН и бюро Интерпола. Транзитом через Турцию его доставили в Москву.

Руслану Боташеву 47 лет, он уроженец села Маруха Зеленчукского района Карачаево-Черкесии (на момент рождения Боташева в 1978 году входил в состав Ставропольского края), следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2018 года из Германии был экстрадирован в Россию уроженец Кабардино-Балкарии, которого силовики считали участником боевых действий в Сирии. 

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

