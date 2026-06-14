Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250

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Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", на 3 июня представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9200 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми не менее 9250 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на 14 июня в военной операции погибли не менее 4586 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа. Наибольшее число погибших уроженцев СКФО, как и прежде, приходится на Дагестан: 1986 бойцов. Подтверждена смерть 951 военного из Ставропольского края, 588 – из Северной Осетии, 404 – из Кабардино-Балкарии 1 , 265 – из Чечни 2 , 197 – из Карачаево-Черкесии и 195 – из Ингушетии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4664 военных из ЮФО. Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1803) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 898 военных из Ростовской области, 849 бойцов из Краснодарского края, 744 – из Астраханской области, 231 – из Калмыкии и 139 – из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди военнослужащих с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский военный, сообщил бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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