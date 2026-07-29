Отец устроившего стрельбу в бакинском лицее осужден за небрежное хранение ружья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил отца подростка, который в феврале прошлого года ранил учительницу лицея из охотничьего ружья, к двум годам исправительных работ за нарушения при хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", в феврале прошлого суд в Баку заключил под стражу десятиклассника, открывшего в лицее стрельбу из отцовского ружья. Послеоперационное состояние раненной подростком учительницы врачи назвали стабильным. Инцидент произошел 6 февраля на территории лицея в Бинагадинском районе. По версии следствия, ученик десятого класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Аналитики заявили, что в образовательных учреждениях Азербайджана есть проблемы с обеспечением безопасности и организацией психологической работы.

Бинагадинский районный суд Баку вынес приговор отцу подростка, арестованного по обвинению в стрельбе в учительницу в лицее, пишет 28 июля Oxu.az.

Самир Ширинов признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия (статья 230 УК Азербайджана) и приговорен к исправительным работам сроком на 2 года с удержанием 20% ежемесячного заработка в доход государства.

Что касается подростка, то он в настоящее время арестован, ему предъявлено окончательное обвинение по статьям 29 - 120.2.2 (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений) УК Азербайджана.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.