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15:10, 28 июля 2026

Ягублу сообщил об ухудшении условий содержания в азербайджанской колонии 

Тофиг Ягублу. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В исправительной колонии N17 в Баку около недели наблюдаются перебои с электричеством и водой, сообщил оппозиционный политик Тофиг Ягублу своим родственникам.

Как писал "Кавказский узел", несмотря на перевод Тофига Ягублу из карантинного режима в общую зону колонии, условия его содержания не улучшились, а состояние здоровья продолжает ухудшаться, рассказала дочь политика Нигяр Хази, навестившая его 12 мая. "Отца по-прежнему не обследуют и не лечат. Ему даже не дают двух костылей. Ходьба на одном костыле не облегчает боль [в колене]", - сказала она.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита. Апелляционный и кассационный суды оставили в силе приговор. 6 мая стало известно, что состояние здоровья Ягублу резко ухудшилось.

Тофиг Ягублу сообщил своим родным об ограничениях в подаче электричества в исправительном учреждении N17, что привело к ухудшению условий содержания заключенных. Ягублу рассказал об этом своей дочери в телефонном разговоре 27 июля.

«В колони уже около недели практически нет электричества. В течение суток свет дают всего на один-два часа. Представьте себе ситуацию в летнюю жару, когда температура превышает 40 градусов. Это означает, что холодильники не работают, заключенные не могут найти ни прохладной питьевой воды, ни имеют возможности нормально помыться. Из-за жары продукты портятся и их приходится выбрасывать», - рассказала дочь политика Нигяр Хази корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, перебои в подаче электричества привели и к обесточиванию системы водоснабжения и соответственно к ограничениям в подаче воды. «Колония N17 и без того тесное, полузакрытое и антисанитарное исправительное учреждение, а отсутствие света и воды делает условия содержания ещё более невыносимыми», - заявила Хази.

Вместе с тем, она отметила, что ранее имевшиеся у Ягублу боли в коленях в последнее время ослабли. «Спустя два месяца отцу выдали результаты МРТ-обследования и его осмотрел врач-травматолог», - отметила Хази.

ИУ-17 была построена в период СССР и не соответствует современным пенитенциарным стандартам, определенным Пенитенциарными правилами Совета Европы, отметил в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» один из бакинских активистов, ранее участвовавший в правозащитных проектах.

«Это одно из комплекса исправительных учреждений, построенных в бакинском пригороде Бина в Советское время. Капитального ремонта и реконструкции там не проводилось. Инфраструктура, очевидно, совсем обветшала, поэтому и происходят перебои в подаче электричества, воды. Не думаю, что электричество специально отключают. Просто система видимо не выдерживает нагрузок, когда в бараках для заключенных включают вентиляторы. Чтобы система окончательно не полетела, электричество подают с ограничениями. Однако это делает жизнь заключенных невыносимой», - сказал активист, не пожелавший быть названным.

Отметим, что ранее на условия содержания в ИУ-17 жаловались активисты Бахтияр Бабашов, Лачин Велиев, Эльвин Мустафаев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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