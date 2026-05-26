14:08, 26 мая 2026

Ягублу добился медобследования в частной клинике

Тофиг Ягублу. Фото: https://1news.az/news/20250520062607263-Tofik-YAgublu-prigovoren-k-9-godam-lisheniya-svobody

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденному в Азербайджане оппозиционеру Тофигу Ягублу, страдающему от болей, разрешили пройти специализированное медобследование в частной гражданской клинике. Дочь политика выразила надежду, что обследование позволит установить точный диагноз и вылечить отца.

Как писал "Кавказский узел", несмотря на перевод Тофига Ягублу из карантинного режима в общую зону колонии, условия его содержания не улучшились, а состояние здоровья продолжает ухудшаться, рассказала дочь политика Нигяр Хази, навестившая его 12 мая. "Отца по-прежнему не обследуют и не лечат. Ему даже не дают двух костылей. Ходьба на одном костыле не облегчает боль [в колене]", - сказала она.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита. Апелляционный и кассационный суды оставили в силе приговор. 6 мая стало известно, что состояние здоровья Ягублу резко ухудшилось.

Тофиг Ягублу вчера, 25 мая, позвонил из колонии домой и сообщил, что ему провели медобследование в гражданской клинике, сообщила сегодня его дочь Нигяр Хази.

"Вчера был день телефонного звонка отца. Он сообщил, что в прошлый четверг, то есть 21 мая, его отвезли на обследование в «Клинику Лейлы Шихлинской» (частная гражданская клиника в Баку. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"). Отцу провели МРТ-обследование, однако результаты пока ни ему, ни нам не известны. Отмечу, что ранее, в прошлый вторник [19 мая], отца увозили на обследование в специализированное пенитенциарное учреждение, известное как «Тубзона» (колония для больных туберкулезом). Там врачи сказали, что диагностировать проблемы в коленях можно только с использованием МРТ. Видимо, после этого они убедились в серьезности ситуации и создали условия для проведения МРТ отцу в гражданской клинике", - рассказала Хази корреспонденту «Кавказского узла».

При этом, по ее словам, врачи настоятельно рекомендовали Ягублу продолжать ходить с использованием костылей.

Нигяр Хази добавила, что во время последней встречи, 12 мая, передала отцу обезболивающие лекарства. "Вчера в телефонном разговоре он сказал, что лекарства хорошо подействовали и боли несколько ослабли, и последние два дня он мог даже ходить  без костылей, но по-прежнему хромает и старается не делать сильно нагрузку на колени. Однако мы надеемся, что результаты МРТ позволят установить точный диагноз и правильно вылечить отца. Иначе обезболивающие лекарства через некоторое время могут перестать эффективно действовать, а болезнь может усугубиться", - сказала Хази, отметив, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Ягублу сохраняет бодрость духа.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось. В "Клинике Лейлы Шихлинской" воздержались от комментариев, отметив, что сведения о пациентах не относятся к публичной информации, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Тофиг Ягублу в 2025 году был удостоен награды «Храбрость» Всемирного конгресса Свободы, объединяющего оппозиционеров и журналистов из 60 стран с тоталитарными и диктаторскими режимами. Награда была вручена на церемонии в Берлине представлявшим Ягублу азербайджанским правозащитникам в изгнании Лейле и Арифу Юнус. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

