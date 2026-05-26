01:42, 26 мая 2026

Апелляционный суд утвердил приговор Азеру Гасымлы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд оставил без изменений приговор политологу Азеру Гасымлы, осужденному на 12 лет лишения свободы по делу о вымогательстве. Защита настаивает на отсутствии доказательств вины Гасымлы и намерена обжаловать решение в кассационной инстанции. 

Как писал "Кавказский узел", 11 марта суд в Баку приговорил к 12 годам лишения свободы директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Подсудимый категорически отверг обвинение в вымогательстве и заявил, что арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Адвокаты назвали дело сфабрикованным. В апелляционном суде защита Гасымлы просила о дополнительном допросе потерпевшего и вызове ключевого свидетеля на апелляционный процесс, но суд отклонил эти ходатайства. 

8 декабря 2024 года Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен ему деньги. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, а потом требовал вернуть одолженные средства. Юсифов в суде не смог пояснить утверждения из собственных заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его "против государственности".

В Бакинском апелляционном суде 25 мая под председательством судьи Зафара Ахмедова продолжилось рассмотрение жалобы на приговор Азеру Гасымлы. В начале заседания осужденный попросил выступления с трибуны в зале суда, но конвоиры приведя Гамымлы к трибуне не сняли с него наручников, и он в знак протеста заявил, что будет выступать из стеклянной клетки, рассказала корреспонденту “Кавказского узла” супруга политолога Самира Гасымлы. 

“Азер, выступая в суде, сказал, что в его деле право не играет никакой роли, а есть два фактора,  смелость и совесть, и это относится к судьям. Азер указал, что судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям хорошо знали, что в его деле не были ни доказательств, ни свидетелей, это выявилось в ходе судебного разбирательства. Но судьи не только не осмелились вынести оправдательный приговор, но даже применить статьи  62  (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) и 70 (условное осуждение) УК Азербайджана и освободить его. Но судьи этого не сделали. И теперь решение апелляционной инстанции покажет, сколько смелости и совести у судей этого суда”, – рассказала Самира Гасымлы.

По ее словам, адвокаты Ровшана Рагимли и Агиль Лаидж просили апелляционный суд вынести оправдательный вердикт. Гособвинитель зачитал обращение потерпевшего Гурбанали Юсифова в МВД Азербайджана в августе 2024 года, на основе которого в Мингячевирском городском управлении полиции было начато расследование, однако ввиду отсутствия свидетелей и доказательств производство было прекращено.

“Азер в порядке реплики попросил слова и указал, что прокурор и сам ссылаясь на расследование в Мингячевирской полиции  признал, что  ввиду отсутствия доказательств и свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано. То есть, сторона обвинения сама же подтверждает, что доказательств нет”, – отметила супруга осужденного. 

По ее словам, судьи после короткого совещания объявили решение: оставить приговор в силе без изменений. 

Адвокат Агиль Лаидж заявил корреспонденту “Кавказского узла”, что защита подаст кассационную жалобу на решение Бакинского апелляционного суда. По его словам, версия стороны обвинения не подтверждается какими-либо доказательствами. “Азер Гасымлы предпринимал исключительно законные действия, направленные на возврат принадлежащих ему денежных средств. В частности, он обратился в суд с гражданским иском к Гурбанали Юсифову, который и сам в ходе судебного разбирательства признавал наличие задолженности. В то же время, нет никаких доказательств утверждениям Юсифова о том, что Азер Гасымлы угрожал ему и членам его семьи”, – сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского  апелляционного суда подтвердил “Кавказскому узлу”, что жалоба Гасымлы отклонена. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

