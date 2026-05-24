11:59, 24 мая 2026

Армения получила доступ к грузоперевозкам по железной дороге Ахалкалаки - Карс

Флаги Армении и Турции около железной дороги. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У Армении появилась возможность экспорта и импорта продукции по железной дороге между Грузией и Турцией, объявил Никол Пашинян. Спецпосланник Турции назвал это этапом налаживания прямой торговли между Турцией и Арменией.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года Никол Пашинян, прилетев в Анкару на церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стал первым за 15 лет лидером Армении, посетившим Турцию. В июле того же года состоялась встреча армянских и турецких спецпредставителей по вопросу нормализации отношений, но политологи оценили достигнутые договоренности как незначительные и усомнились в скором улучшении отношений двух государств. В декабре 2024 года Армения и Турция договорились о совместной оценке технических требований для пересечения границы по железной дороге Гюмри – Карс.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами связаны с карабахским конфликтом, в котором Турция поддерживала Азербайджан, и с исторической оценкой массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией.

Граница Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана
19:58 19.05.2026
Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном
Наземные границы Армении с Турцией и Азербайджаном откроются после выборов и конституционного референдума, когда из основного закона страны будут исключены территориальные претензии к соседям, заявил азербайджанский дипломат.

Премьер-министр Никол Пашинян объявил сегодня, что железная дорога Ахалкалаки (Грузия) – Карс (Турция) открыта для экспорта и импорта в Армению.

«Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки – Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии», - цитирует Пашиняна "Новости-Армения".

Железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до станции в турецком городе Карс была построена в рамках проекта железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Протяженность участка Ахалкалаки - Карс - 105 км, из которых 76 км проложено по турецкой территории, 29 км - по грузинской территории. Первый грузовой состав по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс был отправлен 30 октября 2017 года.

Премьер уточнил, что сейчас Армения через территорию Грузии и Азербайджана имеет железнодорожное сообщение с Россией, а далее, через Россию и Казахстан, - с Китаем.

«Теперь железнодорожное сообщение возможно также с Европейским союзом через территории Грузии и Турции. В ближайшее время ожидается открытие железнодорожного сообщения Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а затем через Нахичеван — Армения - Иран. Мы станем свидетелями этих событий в ближайшем будущем в результате реализации проекта TRIPP», - заявил Пашинян.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Ранее, 13 мая, Анкара заявила о завершении подготовки к запуску прямой торговли между Турцией и Арменией. В Ереване отметили, что торговля между Арменией и Турцией в таможенном смысле стала возможной напрямую, без переоформления через третьи страны, пишет издание.

Спецпосланник Турции Сердар Кылыч назвал открытие для Армении железной дороги Ахалкалаки – Карс "новым шагом в прямой торговле в рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией".

"Я надеюсь, что этот новый шаг, который также укрепит четырехстороннее сотрудничество между Турцией, Арменией, Азербайджаном и Грузией и внесет значительный вклад в региональный мир и стабильность, принесет удачу всем этим странам", - приводит сегодня его слова News.am.

Напомним, в октябре 2025 года Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении назвали это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

К 6 мая из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 25 тысяч тонн зерна, свыше 3000 тонн удобрений и 68 тонн гречки. Вагоны отправляются из Азербайджана по железной дороге сначала в Грузию, а оттуда - в Армению.

С декабря 2025 года Азербайджан также экспортирует в Армению нефтепродукты. К 3 мая было экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95. Объемы поставок бензина незначительны, их можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали ранее армянские экономисты.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

