Верховный суд Грузии отказался пересматривать приговор Амаглобели

Судьи Верховного суда Грузии исключили возможность пересмотра приговора учредителю изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, отказавшись рассматривать жалобу ее защиты.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года суд в Батуми приговорил Мзию Амаглобели к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции города. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита обжаловала это решение.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Грузии (судьи Леван Тевзадзе, Мераб Габинашвили и Мамука Васадзе) отказалась принять дело Амаглобели к рассмотрению по существу. Таким образом они оставили в силе решение апелляционного суда, которое обжаловали как защита, так и обвинение, сообщила 4 марта Netgazeti.

По данным издания, решение было принято без организации заседания. Так как решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию, возможности для обжалования приговора журналистке исчерпаны.

Адвокаты Амаглобели в своей жалобе требовали отменить вынесенный ей приговор и оправдать журналистку. Сторона обвинения, в свою очередь, продолжала настаивать на ужесточении обвинения по статье предусматривающей от четырех до семи лет лишения свободы.

В Европейском суде по правам человека уже поданы две жалобы в связи с делом Мзии Амаглобели, одна из них касается нарушений при применении меры пресечения, вторая - административного задержания журналистки. Обе жалобы в ЕСПЧ подала Ассоциация молодых юристов Грузии, отмечает Tbilisi life.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января женщины-политики на акции протеста у здания тюрьмы в Рустави потребовали освободить учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзию Амаглобели. Дипломатические миссии 23 государств и Евросоюза в годовщину со дня задержания Мзии Амаглобели назвали приговор журналистке политически мотивированным и призвали освободить ее.

С момента ареста журналистки требования о ее освобождении и расследовании действий полиции, в частности, руководства полиции Батуми, звучат на всех массовых протестных акциях, которые ежедневно проходят в Грузии с ноября 2024 года. В октябре 2025 года Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли", которая является высшей наградой Евросоюза за деятельность в области прав человека.