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00:02, 18 января 2025

Полиция пригрозила штрафами участникам акции протеста в Тбилиси

Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Publika от 17.01.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1350014536398093&set=pcb.1350014626398084

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Силовики пытались помешать протестующим перекрыть движение по проспекту Руставели и пригрозили собравшимся штрафами. На 51-й день протестов в Тбилиси прошла акция журналистов в поддержку Мзии Амаглобели и шествие отцов и детей.

Как писал "Кавказский узел", на 50-й день протестов против приостановки евроинтеграции активисты потребовали предоставить им время в эфире Общественного вещателя, чтобы рассказать об обстоятельствах задержания и ареста основателя "Батумелеби" Мзии Амаглобели.

На 51-й день протестов против приостановки евроинтеграции, к участникам акции у здания парламента присоединились участники марша отцов и детей. В начале акции у парламента было больше силовиков, чем в последние дни, сообщает агентство "Новости Грузия".

В начале акции сотрудники полиции, размещенные на проспекте Руставели, не давали протестующим возможности перекрыть проспект. Как заявили представители патрульной полиции, на митинге не было достаточного количества граждан, чтобы перекрыть дорогу. После того как участники протеста все же перекрыли дорогу, полиция объяснила им, что они оштрафованы за перекрытие дороги и штраф в размере 5000 лари завтра придет им на дом, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Полиция требовала от протестующих разблокировать движение, дав им на это 15 минут, однако до истечения этого срока силовики сами покинули проспект, передает Tbilisi Life.

В Тбилиси сегодня у здания МВД журналисты потребовали освобождения руководителя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели и других политзаключенных, а также прекращения полномочий начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

"Мзия Амаглобели – узник режима, этот режим должен закончиться в Грузии. Этот путь не может продолжаться без Мзии Амаглобели", - заявил журналист Георгий Таргамадзе корреспонденту "Кавказского узла".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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